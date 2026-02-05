"Un nou capitol!" Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia - Antena Sport

Închide meniul
“Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 17:18

Un nou capitol! Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia

Radu Drăguşin / Profimedia Images

Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. El a primit şi prima şansă de a jucat titular, după accidentarea care l-a ţinut în afara terenului mai bine de un an. Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la Tottenham, în meciul cu Manchester City, 2-2, în care românul de 23 de ani a avut o evoluţie slabă în prima repriză. Chiar dacă a greşit, jucătorul pare să primească din nou şansă din partea antrenorului. Într-un interviu pentru site-ul clubului, Radu Drăguşin a vorbit despre revenirea pe teren.

”Este special. Mă gândeam că ultimul meu meci ca titular înainte să mă accidentez a fost acum mai bine de un an, ceea ce pentru mine e pur și simplu o nebunie când mă gândesc. A trecut atât timp, iar un an mai târziu sunt din nou pe teren, titular pentru Spurs. Am fost extrem de fericit, m-am bucurat de fiecare secundă.

Evident, la final am obținut punctul, care a fost cel mai important lucru după o primă repriză dificilă. Am arătat cu adevărat caracterul nostru, mentalitatea noastră, nu ne-am oprit niciodată. Am intrat în a doua repriză gândindu-ne: ’putem să o facem, putem reveni și chiar să câștigăm’. Așa cum am spus, ne-am arătat caracterul și mentalitatea și sunt foarte fericit pentru asta.

Este diferit față de a intra ca rezervă. Am jucat cinci minute, două minute… dar când începi titular și joci 90 de minute, trebuie să-ți regăsești ritmul, lucru pe care l-am reușit până la urmă. Evident, începutul a fost dificil, dar, așa cum am spus, am continuat să mergem înainte și să credem”, a spus Drăgușin.

El spune că simte că este la un nou început în cariera de fotbalist, după ce s-a refăcut.

”A fost un drum lung și cred că acesta a fost cel mai bun mod, știi, de a încheia această perioadă de recuperare și de a reveni complet, ajutând echipa în orice fel pot.

Pentru mine a început, evident, un nou capitol. Am învățat foarte multe din anul trecut și aș vrea cu adevărat să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în ultimul an. Sunt foarte recunoscător pentru toate mesajele și sprijinul pe care le-am primit în această perioadă. Acum vreau să progresez, să învăț și mai mult și să realizez lucruri extraordinare alături de această echipă”, a adăugat fundașul român pentru sursa menţionată.

