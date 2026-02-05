Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” - Antena Sport

Curtea de Apel Timișoara a venit joi cu o decizie șoc în fotbalul românesc, atribuind palmaresul Universității Craiova către clubul care este patronat în prezent de Adrian Mititelu.

Acesta a avut un mesaj războinic la adresa rivalilor din Bănie, iar fiul său l-a ironizat și el pe patronul formației care activează în prezent în Liga 1.

Mihai Rotaru, ironizat de rivalii din Bănie

Val de reacții din partea celor de la FC U Craiova, care au primit palmaresul Universității Craiova, conform unei decizii luate de Curtea de Apel Timișoara.

Adrian Mititelu Jr a reacționat și el pe seama acestei hotărâri și a avut un mesaj ironic la adresa lui Mihai Rotaru, actualul patron al clubului din Liga 1.

„Așa cum o parte din mass-media și din suporteri nu au crezut în noi și în dovezile noastre, iată că, după aproape 13 ani, a venit ziua dreptății. Vă anunț de pe acum, că ziua dreptății va veni în curând și în dosarul dezafilierii din anul 2011.