Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” - Antena Sport

Curtea de Apel Timișoara a venit joi cu o decizie șoc în fotbalul românesc, atribuind palmaresul Universității Craiova către clubul care este patronat în prezent de Adrian Mititelu.
Acesta a avut un mesaj războinic la adresa rivalilor din Bănie, iar fiul său l-a ironizat și el pe patronul formației care activează în prezent în Liga 1.
Mihai Rotaru, ironizat de rivalii din Bănie
Val de reacții din partea celor de la FC U Craiova, care au primit palmaresul Universității Craiova, conform unei decizii luate de Curtea de Apel Timișoara.
Adrian Mititelu Jr a reacționat și el pe seama acestei hotărâri și a avut un mesaj ironic la adresa lui Mihai Rotaru, actualul patron al clubului din Liga 1.
„Așa cum o parte din mass-media și din suporteri nu au crezut în noi și în dovezile noastre, iată că, după aproape 13 ani, a venit ziua dreptății. Vă anunț de pe acum, că ziua dreptății va veni în curând și în dosarul dezafilierii din anul 2011.
Chiar dacă Universitatea Craiova nu evoluează în acest moment, lucrurile vor reveni la normal în curând. De asemenea, țin să îi felicit pe avocații Dan Idita și Tudor Chioariu. Îi urez lui Mihai (n.r. – Rotaru) baftă în câștigarea primului titlu de campioană, clubul nostru are deja patru titluri”, a declarat Adrian Mititelu Jr, potrivit fanatik.ro.
