Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” - Antena Sport

Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și a dat de înțeles că ar vrea să se transfere încă din această iarnă la FCSB. Gigi Becali a confirmat că nu ar spune ”nu” acestei mutări, dar Mihai Stoica a dat un verdict clar în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scris o postare pe contul său oficial de Facebook, în care a precizat în mod clar ce se întâmplă cu mutarea.

Kevin Ciubotaru nu vine la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

Kevin Ciubotaru nu a dat curs niciunei oferte din străinătate, ba mai mult, acesta a precizat că vrea să se transfere la FCSB. Fundașul care poate fi o soluție de viitor la echipa națională a primit însă un refuz.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de Mihai Stoica, transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB nu se va realiza. Ba mai mult, oficialul roș-albaștrilor a confirmat că gruparea lui Elias Charalambous ar negocia defapt cu un atacant.

„Kevin Ciubotaru la FCSB = fake news. Se vrea unul Fabrizio Romano de România. Nu e.

P.S. Se negociază doar pentru un atacant care evoluează într-un alt campionat”, a scris Mihai Stoica.