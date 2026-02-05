Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 17:20

Comentarii
Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la UTA. Echipa antrenată de Daniel Pancu are moralul ridicat după cele șase victorii consecutive în campionat.

Tehnicianul clubului din Gruia și-a făcut calculele pentru aceste ultime cinci meciuri din sezonul regulat și a precizat de câte puncte ar avea nevoie pentru a prinde un loc în primele șase.

Daniel Pancu, încrezător dacă CFR Cluj va prinde play-off-ul

Victoria de la Arad le dă aripi celor de la CFR Cluj, care au ajuns la o serie de șase victorii consecutive în campionat. Moralul echipei este unul excelent, iar ultimele jocuri vor fi decisive.

Daniel Pancu a vorbit despre șansele de calificare în play-off, ba mai mult, a precizat că echipa sa s-ar lupta și la titlu, întrucât diferența de puncte nu ar fi una mare.

„După jocul cu Rapid am spus că dacă noi intrăm în play-off avem șanse la campionat. Dacă intrăm în play-off, o să avem același parcurs. O să fim echipa cu cea mai bună formă din campionat. Ei au luat-o ca o glumă. Acolo o să ne batem pe 3 puncte. Dacă intrăm, avem și o șansă mică la câștigarea titlului. La fel de mică ca și cea pe care am avut-o la intrarea în play-off.

Suntem acolo, dar venim de departe. Teoretic, programul e mai ușor pentru noi. Am jucat cu echipele din primele 6, plus FCSB. Am jucat cu Rapid, cu FC Argeș, cu Craiova… Cu Dinamo nu am jucat, avem ultimul meci din turul de campionat. Eu cred că dacă mai luăm 7 puncte din 15 avem șanse. Eu așa calculez acum. Joacă între ele toate (n.r. alte echipe care se luptă la locurile de play-off), nu au cum să mai câștige. Noi jucăm cu U Cluj, Farul, Dinamo. Dinamo, U Cluj, Craiova și Rapid sunt deja acolo (n.r. sigure de prezența în play-off), locurile sunt ocupate”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

