Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie - Antena Sport

CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la UTA. Echipa antrenată de Daniel Pancu are moralul ridicat după cele șase victorii consecutive în campionat.

Tehnicianul clubului din Gruia și-a făcut calculele pentru aceste ultime cinci meciuri din sezonul regulat și a precizat de câte puncte ar avea nevoie pentru a prinde un loc în primele șase.

Daniel Pancu, încrezător dacă CFR Cluj va prinde play-off-ul

Victoria de la Arad le dă aripi celor de la CFR Cluj, care au ajuns la o serie de șase victorii consecutive în campionat. Moralul echipei este unul excelent, iar ultimele jocuri vor fi decisive.

Daniel Pancu a vorbit despre șansele de calificare în play-off, ba mai mult, a precizat că echipa sa s-ar lupta și la titlu, întrucât diferența de puncte nu ar fi una mare.

„După jocul cu Rapid am spus că dacă noi intrăm în play-off avem șanse la campionat. Dacă intrăm în play-off, o să avem același parcurs. O să fim echipa cu cea mai bună formă din campionat. Ei au luat-o ca o glumă. Acolo o să ne batem pe 3 puncte. Dacă intrăm, avem și o șansă mică la câștigarea titlului. La fel de mică ca și cea pe care am avut-o la intrarea în play-off.