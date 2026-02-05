Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Victorie pentru Mititelu

FCU Craiova a câștigat în instanță procesul pentru palmaresul echipei istorice a Științei. CSU Craiova poate face recurs la Curtea de Apel Timișoara, instanța care a decis victoria lui Adrian Mititelu.

2. Iese Politic, întră Ciubotuaru

FCSB face al patrulea transfer al iernii. Kevin Ciubotaru vine de la Hermannstadt la echipa lui Becali. FCSB îl dă împrumut pe Dennis Politic la sibieni până la finalul sezonului.