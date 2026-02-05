Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Victorie pentru Mititelu
FCU Craiova a câștigat în instanță procesul pentru palmaresul echipei istorice a Științei. CSU Craiova poate face recurs la Curtea de Apel Timișoara, instanța care a decis victoria lui Adrian Mititelu.
2. Iese Politic, întră Ciubotuaru
FCSB face al patrulea transfer al iernii. Kevin Ciubotaru vine de la Hermannstadt la echipa lui Becali. FCSB îl dă împrumut pe Dennis Politic la sibieni până la finalul sezonului.
3. Starea lui Lucescu
Pe as.ro afli cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. “E ca un leu în cușcă”, au declarat surse apropiate de selecționerul României.
4. Zi de sărbătoare
Gică Hagi, “Regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Acționarul de la Farul nu e singurul sărbătorit. E și ziua lui Cristiano Ronaldo, dar și a lui Neymar Junior.
5. Chiriță IN, Dragoman OUT
Iulian Chiriță a trecut de primul tur al calificărilor la Europe Top 16 Cup. Andreea Dragoman a pierdut și a ratat șansade a ajunge pe tabloul principal unde se mai află Szocs, Samara și Eduard Ionescu.
