Adrian Mutu e gata de o revenire spectaculoasă în Liga 1: “M-aş întoarce acolo oricând”

Adrian Mutu (47 de ani) e gata de o revenire spectaculoasă în Liga 1. “Briliantul” a declarat că ar fi dispus să se întoarcă oricând la Rapid, echipă care traversează o perioadă dificilă.

Giuleştenii au fost învinşi de Universitatea Craiova, scor 0-1, în runda a cincea a play-off-ului. Rapid a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie.

După ce s-a zvonit că, la finalul sezonului, Costel Gâlcă ar urma să fie demis de Dan Şucu, Adrian Mutu a fost întrebat despre o revenire la clubul de sub Grant. Antrenorul a oferit un răspuns clar şi a transmis că nu ar spune “nu” unei propuneri venite din partea rapidiştilor.

Adrian Mutu a antrenat-o pe Rapid între martie 2022 şi iulie 2023

“La Rapid ori se câștigă, ori se retrogradează. Nu poți altfel. Eu văd o creștere. E mereu în primele 3-4-5 echipe. E un proces. Rapid vrea să domine fotbalul românesc. Tot aici te întorci. Vezi ce presiune e. Când am fost eu, am cerut jucători. Dacă spui că sunt scumpi, spune public că te mulțumești cu locul 3.

Eu, când am fost, am avut atacant, însă nu aveam bancă de rezervă. Atacanții dădeau goluri. Orice antrenor vine acum la Rapid știe ce îl așteaptă. Sunt patru ani de play-off foarte similari. Vedem cum se termină acesta. Eu am terminat pe 5. Nimeni nu a terminat mai sus. Nu a fost niciun progres din punctul ăsta de vedere. Am fost eu, a fost Bergodi, a fost Șumudică.