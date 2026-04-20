Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord

Nicolae Stanciu are un acord de principiu cu U Cluj pentru a reveni în Liga 1. Mijlocaşul de 32 de ani e pregătit să joacă din nou în România, dar transferul nu se va face în 2026.

Conform fanatik.ro, cele două părţi s-au înţeles în privirea unei mutări a internaţionalului cotat la 2 milioane de euro din iarna lui 2027. Până la finalul acestui an, Stanciu va evolua în China, la Dalian Yingbo.

Motivul pentru care Stanciu e dispus să joace din nou în prima ligă din România este de a fi mai aproape de afacerile cu imobiliare pe care le are în chiar în Cluj.

Pe de altă parte, Nicolae Stanciu e dispus ă primească un salariu mai mic în Liga 1, doar pentru a fi din nou aproape de afacerile sale. În China, românul încasează anual 800.000 de dolari.

La fel de important este şi al doilea motiv pentru care Nicolae Stanciu revine în Liga 1. Vrea să fie sub radarul lui Gică Hagi, în vederea următoarelor meciuri pe care naţionala României le va disputa în Nations League, exclusiv în Universul Antena.