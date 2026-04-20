Gigi Becali a dezvăluit de ce s-a supărat Mirel Rădoi şi pleacă de la FCSB: “De acolo i-a rămas”

Gigi Becali a dezvăluit că motivul pentru care Mirel Rădoi s-a supărat şi pleacă de la FCSB e legat de declaraţiile pe care omul de afaceri le-a dat în legătură cu prezenţa lui Vlad Chiricheş în primul 11 al roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi a şi recunoscut la conferinţa de presă că nu se află într-o postură plăcută, mai ales că naşul Becali i-a promis că nu se va băga în alcătuirea primului 11.

“Mirel s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori.

Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd. Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM: ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred.

Eu o să-mi spun părerea. Nu am cum să nu spun. Ce sunt eu? Eu sunt Becali, vorbesc. Îl las să facă ce vrea, dar când o să văd lucruri din astea, cum am văzut la Chiricheș… mai mult a fost oftica. Zi, mă, că nu mai poți. Fii băiat cu bun simț, că ești om în toată firea. Mirel știe și el că nu mai poate, dar nu a avut de ales. Crezi că nu știe?.