Gigi Becali a dezvăluit de ce s-a supărat Mirel Rădoi şi pleacă de la FCSB: “De acolo i-a rămas”

Dan Roșu Publicat: 20 aprilie 2026, 13:29

Gigi Becali a dezvăluit că motivul pentru care Mirel Rădoi s-a supărat şi pleacă de la FCSB e legat de declaraţiile pe care omul de afaceri le-a dat în legătură cu prezenţa lui Vlad Chiricheş în primul 11 al roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi a şi recunoscut la conferinţa de presă că nu se află într-o postură plăcută, mai ales că naşul Becali i-a promis că nu se va băga în alcătuirea primului 11.

“Mirel s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori.

Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd. Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM: ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred.

Eu o să-mi spun părerea. Nu am cum să nu spun. Ce sunt eu? Eu sunt Becali, vorbesc. Îl las să facă ce vrea, dar când o să văd lucruri din astea, cum am văzut la Chiricheș… mai mult a fost oftica. Zi, mă, că nu mai poți. Fii băiat cu bun simț, că ești om în toată firea. Mirel știe și el că nu mai poate, dar nu a avut de ales. Crezi că nu știe?.

Reclamă
Reclamă

Crezi c-o să-l mai bage el diseară (n.r. cu Farul)? (n.r. – am înțeles că joacă Lixandru) Păi vezi? (n.r. – poate-l bagă 10 minute, cu fentă) Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiție să se dea șmecher. Are bun simț, oricât de capricios ar fi el. Bunul simț îl caracterizează. ‘Lasă, mă, dacă nu vrea nașul, lasă-l’. Știe și el cum e Chiricheș. Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei și această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Recomandări

Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Citește și:
Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi
Gică Hagi, o nouă profeție! Ce a declarat la 28 de ani după ce spunea „Să ne faceți statuie!”
Reacţia imediată a lui Gică Popescu după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României
“Top, top, top, foarte sus”. Pe cine a lăudat Gică Hagi, după ce a fost numit selecţioner
“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
“Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole
Răzvan Burleanu a anunţat care este principalul obiectiv al lui Gică Hagi la naţionala României
Gică Hagi e noul selecţioner al României: “M-am născut să câştig, nu să exist”. Ce a spus despre fiul Ianis
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 5 Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors” 6 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege”
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”