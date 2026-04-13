Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 16:54

Cristi Chivu a primit o lovitură din Turcia. După ce s-a scris în Italia că Hakan Calhanoglu este aproape de prelungirea contractului cu “nerazzurrii”, antrenorul liderului din Serie A are emoţii în ceea ce îl priveşte pe fotbalistul turc.

La o zi după succesul nebun de pe terenul lui Como, unde s-a impus cu 4-3, Inter este foarte aproape de a-l pierde pe Hakan Calhanoglu.

Cristi Chivu, foarte aproape de a-l pierde pe Hakan Calhanoglu! Turcul s-ar fi înţeles cu Galatasaray

Impresarul Tanek Karaman a vorbit despre situaţia jucătorului de la Inter şi a anunţat în cadrul unei emisiuni TV din Turcia că Hakan Calhanoglu a ajuns la o înţelegerea cu Galatasaray, singurul lucru care mai lipseşte în acest moment fiind semnătura mijlocaşului de 32 de ani.

“În ceea ce privește sezonul următor, vă dau următoarea informație: 99% se face, iar acel 1% înseamnă doar faptul că acordul nu a fost semnat.

Hakan Calhanoglu va purta 99% tricoul lui Galatasaray din sezonul următor. Dar, cum am menționat, e 99%, așa că încă se mai poate întâmpla orice.

Totuși, cred că acum Hakan Calhanoglu e conștient că și-a dat cuvântul să meargă la Galatasaray. Discuțiile au decurs pozitiv, iar acum s-a ajuns la punctul în care jucătorul să mai spună doar ‘ok, acum să o anunț și pe Inter'”, a declaat Tanek Karaman, pentru o televiziune din Turcia, citat de digisport.ro.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
"Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Observator
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
Fanatik.ro
17:53

Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Victorie uriaşă pentru oaspeţi. Ciucanii au ieşit din zona roşie
17:43

Un fost jucător de la FCSB, ironii la Gigi Becali: “Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel!”
17:33

Ianis Zicu şi-a luat la revedere de la Farul Constanţa: “Nu este o decizie uşoară”
17:10

Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (18:30). Giuleștenii, obligați la victorie pentru a mai visa la titlu. Echipele de start
16:39

Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo
16:32

Americanii sunt cu ochii pe David Popovici la Otopeni şi au dat verdictul: “Toate scenariile spun că da”
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 6 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină