Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”

Cristi Chivu a primit o lovitură din Turcia. După ce s-a scris în Italia că Hakan Calhanoglu este aproape de prelungirea contractului cu “nerazzurrii”, antrenorul liderului din Serie A are emoţii în ceea ce îl priveşte pe fotbalistul turc.

La o zi după succesul nebun de pe terenul lui Como, unde s-a impus cu 4-3, Inter este foarte aproape de a-l pierde pe Hakan Calhanoglu.

Impresarul Tanek Karaman a vorbit despre situaţia jucătorului de la Inter şi a anunţat în cadrul unei emisiuni TV din Turcia că Hakan Calhanoglu a ajuns la o înţelegerea cu Galatasaray, singurul lucru care mai lipseşte în acest moment fiind semnătura mijlocaşului de 32 de ani.

“În ceea ce privește sezonul următor, vă dau următoarea informație: 99% se face, iar acel 1% înseamnă doar faptul că acordul nu a fost semnat.

Hakan Calhanoglu va purta 99% tricoul lui Galatasaray din sezonul următor. Dar, cum am menționat, e 99%, așa că încă se mai poate întâmpla orice.