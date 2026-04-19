Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene

Rapid şi FC Argeş au primit o veste şoc: dosarul lor trimis la FRF pentru cupele europene a fost respins. Aşadar, cele două formaţii din play-off nu au obținut licența pentru sezonul viitor al cupelor europene. Cum s-a ajuns aici?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit iamsport.ro, giuleştenii au ajuns în această situaţie din cauza unei datorii, dar au făcut apel şi cel mai probabil până săptămâna viitoare situaţia clubului se clarifică.

Astfel, atât Rapid, cât și FC Argeș păstrează şanse pentru obținerea licenței UEFA, iar problemele apărute în această etapă sunt considerate, în acest moment, strict procedurale, mai scrie sursa amintită.

De partea piteştenilor, Dani Coman cerea sprijin financiar pentru ca echipa să facă performanţă.

“Eu îmi doresc mai mult: să câștig trofee, să aduc jucători la echipă, să avem și noi un buget care să ne permită să depășim nivelul actual și să ne luptăm cu celelalte echipe din campionat, care au bugete de 4-5 ori mai mari decât ale noastre. Nu e simplu, se fac eforturi.