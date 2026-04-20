Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege”

S-au aflat primele două nume care sar din schemă la echipa naţională, după ce Gică Hagi va fi numit selecţioner. “Regele” va fi azi prezentat oficial de către Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă care va avea loc la Casa Fotbalului.

Gică Hagi va schimba o parte din staff-ul tehnic de la echipa naţională. “Regele” nu va mai colabora cu secundul Florin Constantinovici şi Leo Toader, antrenorul cu portarii din mandatul lui Mircea Lucescu.

Din informaţiile AntenaSport, Jerry Gane va rămâne la echipa naţională. El a fost secundul regretatului Mircea Lucescu în mandatul trecut, conducând naţionala la ultimul meci disputat, cel cu Slovacia, după barajul pierdut cu Turcia.

Florin Constantinovici şi Leo Toader vor continua alături de FRF, după plecarea de la naţionala mare. Cei doi vor fi redistribuiţi la alte loturi ale “tricolorilor” de juniori. Constantinovici se află în cadrul Federaţiei de 22 de ani.

Gică Hagi a decis să-i aducă în staff-ul său pe Cătălin Anghel şi pe Ştefan Preda. Primul va fi secundul “Regelui”, iar cel de-al doilea va fi antrenorul cu portarii la echipa naţională. Cu ambii, fostul internaţional a colaborat la Farul.