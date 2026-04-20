Gigi Becali, propunere fabuloasă pentru Marius Şumudică: “Vii cu finul tău Drăguş la FCSB? Pe mine nu mă ascultă finul”

Gigi Becali a purtat un scurt dialog cu Marius Şumudică, după anunţul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep, confirmată de patronul campioanei.

Gigi Becali i-a propus lui Marius Şumudică să vină “la pachet” cu finul său, Denis Drăguş, la FCSB. Atacantul este marea dorinţă a patronului campioanei, avându-l pe lista de transferuri de mai mult timp.

“Ar fi bine să fie Drăguş. Da, dar vine? Cheamă-l, mă! Hai să vedem dacă te ascultă finul tău. Că pe mine nu mă ascultă finul. O să vedem. Mai fac vreo glumă acum şi se supără iar finul meu (n.r. Rădoi). Nu mai zic nimic, că mă nenoroceşti”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Marius Şumudică a fost şi el întrebat despre o eventuală înlocuire a lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul nu a vrut să ofere un răspuns clar, mărturisind că roş-albaştrii au, în prezent, antrenor, la fel cum se întâmplă şi în cazul Rapidului.

“Hai să trecem mai departe te rog. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam… Foarte grea! (n.r. FCSB sau Rapid?) O să ies elegant din asta. Cele două echipe sunt antrenate de doi colegi de-ai mei şi nu vreau să comentez.