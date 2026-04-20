Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, propunere fabuloasă pentru Marius Şumudică: “Vii cu finul tău Drăguş la FCSB? Pe mine nu mă ascultă finul”

Gigi Becali, propunere fabuloasă pentru Marius Şumudică: “Vii cu finul tău Drăguş la FCSB? Pe mine nu mă ascultă finul”

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 12:14

Gigi Becali, propunere fabuloasă pentru Marius Şumudică: Vii cu finul tău Drăguş la FCSB? Pe mine nu mă ascultă finul

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali a purtat un scurt dialog cu Marius Şumudică, după anunţul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep, confirmată de patronul campioanei.

Gigi Becali i-a propus lui Marius Şumudică să vină “la pachet” cu finul său, Denis Drăguş, la FCSB. Atacantul este marea dorinţă a patronului campioanei, avându-l pe lista de transferuri de mai mult timp.

Gigi Becali, propunere fabuloasă pentru Marius Şumudică: îl vrea la FCSB, alături de Denis Drăguş

“Ar fi bine să fie Drăguş. Da, dar vine? Cheamă-l, mă! Hai să vedem dacă te ascultă finul tău. Că pe mine nu mă ascultă finul. O să vedem. Mai fac vreo glumă acum şi se supără iar finul meu (n.r. Rădoi). Nu mai zic nimic, că mă nenoroceşti”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Marius Şumudică a fost şi el întrebat despre o eventuală înlocuire a lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul nu a vrut să ofere un răspuns clar, mărturisind că roş-albaştrii au, în prezent, antrenor, la fel cum se întâmplă şi în cazul Rapidului.

“Hai să trecem mai departe te rog. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam… Foarte grea! (n.r. FCSB sau Rapid?) O să ies elegant din asta. Cele două echipe sunt antrenate de doi colegi de-ai mei şi nu vreau să comentez.

În acest moment FCSB este antrenată de Mirel Rădoi şi atâta timp cât domnul Gâlcă este în obiectiv nu se pune problema. Am citit şi nu se pune problema de o despărţire. Echipele au antrenor, nu pot să discut dacă m-aş duce la FCSB sau Rapid. M-ai nenorocit”, a spus şi Marius Şumudică.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
