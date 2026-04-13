Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”

Deși este la un pas să devină campion în Italia, după victoria cu 4-3 de pe terenul revelației Como, Cristi Chivu rămâne un veritabil inamic pentru o parte a presei din Italia. Iar jurnaliștii de acolo nu ezită să arunce cu insulte spre antrenorul român.
Într-un editorial din pagina Messaggero Veneto, jurnalistul Giancarlo Padovan scrie că Inter va deveni campioana în pofida lui Chivu, nu datorită lui.
Chivu primește critici dure
Dacă alte voci precum fostul antrenor Andrea Stramaccioni spun despre Chivu că era varianta ideală deoarece cunoaște foarte bine clubul, alte voci din presa italiană au alt discurs.
„Totul era previzibil, totul fusese deja spus. Inter, cu nouă puncte avans și cinci etape rămase, a câștigat titlul, în ciuda absenței lui Lautaro Martinez și, mai ales, în ciuda prezenței pe bancă a celui mai arogant și supraevaluat antrenor din întreaga categorie.
La Como, nerazzurrii au văzut fantome, erau conduși cu 2-0 cu doar câteva secunde înainte de pauză. Dar, din fericire pentru ei, formidabilul Thuram a intervenit mai întâi cu inspirație, iar la începutul reprizei secunde a folosit inteligența pentru a obține un egal neașteptat și complet nemeritat. Cum norocul îi ajută adesea pe mediocri, Chivu s-a trezit cu trei puncte decisive pentru titlu, datorită lui Dumfries, jucătorul pe care era pe punctul să-l schimbe. Olandezul nu doar că a adus echipa în avantaj, dar a și închis meciul cu o dublă, făcând inutil asaltul final al lui Como (3-4 scor final).
Fotbalul e ciudat. Nimeni nu poate contesta legitimitatea titlului Interului. E cea mai puternică echipă, cu cel mai puternic lot. Dar, în afară de goleada împotriva unei Rome decimate de acum o săptămână, felul în care Chivu a gestionat situația și rezultatele dinaintea momentului de cotitură au fost atât de dezamăgitoare încât au alimentat speranța unei reveniri imposibile a lui Napoli. Totuși, Conte abdicase deja în cursul după-amiezii, după ce a pierdut două puncte pe terenul Parmei. Din acel moment, nici măcar Chivu nu ar mai fi putut pierde titlul, în ciuda unei prime reprize cu un singur șut pe poartă, cel al golului de 1-2” a scris Padovan după meciul Como – Inter.
