Victor Angelescu a văzut ce s-a întâmplat la Univ. Craiova – Rapid şi a cerut măsuri de urgenţă: “Inacceptabil”

Victor Angelescu a oferit o reacţie dură, după bannerele afişate de fanii Universităţii Craiova, la derby-ul câştigat cu Rapid, scor 1-0, în etapa a cincea a play-off-ului. Oltenii au avut mesaje rasiste la adresa rivalilor giuleşteni.
“Farmecul Giuleștilor / După orice meci, stabor” sau “E adevăr, nu e folclor: Rrapid=echipa rromilor” au fost doar două dintre mesajele rasiste afişate de fanii Universităţii Craiova, pe parcursul partidei cu Rapid.
Victor Angelescu, reacţie dură după bannerele rasiste afişate la Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Victor Angelescu a transmis că scenele petrecute în tribune la duelul din Bănie au fost “inacceptabile” şi a cerut ca Universitatea Craiova să fie dur sancţionată de Comisia de Disciplină.
Preşedintele giuleştenilor a amintit de faptul că Rapid a fost, de asemenea, pedepsită pentru comportamentul deplasat avut de fani. Giuleştenii au avut stadionul închis la partida cu FC Argeş şi o parte din acesta la meciul cu U Cluj, din turul play-off-ului.
“Am văzut de la fața locului ce mesaje rasiste au fost afișate aseară în peluza celor de la Craiova și vă spun că le considerăm inacceptabile. Nu ar trebui să mai discutăm despre astfel de lucruri în 2026, pentru că rasismul nu are ce căuta nici în fotbal, nici în societate.
Când văd ce se întâmplă pe alte stadioane, vă spun sincer că este imposibil să nu observăm diferențele de tratament. Rapid a fost sancționată de fiecare dată dur pentru comportamentul propriilor suporteri, inclusiv în situații mult mai puțin grave. De aceea, ne așteptăm ca și în acest caz măsurile să fie aplicate pe măsura faptelor.
Dacă ne dorim cu adevărat să combatem acest fenomen, atunci rasismul trebuie tratat ca o prioritate și pedepsit mult mai dur. Altfel, riscăm să rămână doar un subiect despre care vorbim câteva zile, dar pe care nu îl rezolvăm, cum se pare că s-a tot întâmplat până acum“, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.
