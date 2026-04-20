Victor Angelescu a văzut ce s-a întâmplat la Univ. Craiova – Rapid şi a cerut măsuri de urgenţă: “Inacceptabil”

Victor Angelescu a oferit o reacţie dură, după bannerele afişate de fanii Universităţii Craiova, la derby-ul câştigat cu Rapid, scor 1-0, în etapa a cincea a play-off-ului. Oltenii au avut mesaje rasiste la adresa rivalilor giuleşteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Farmecul Giuleștilor / După orice meci, stabor” sau “E adevăr, nu e folclor: Rrapid=echipa rromilor” au fost doar două dintre mesajele rasiste afişate de fanii Universităţii Craiova, pe parcursul partidei cu Rapid.

Victor Angelescu a transmis că scenele petrecute în tribune la duelul din Bănie au fost “inacceptabile” şi a cerut ca Universitatea Craiova să fie dur sancţionată de Comisia de Disciplină.

Preşedintele giuleştenilor a amintit de faptul că Rapid a fost, de asemenea, pedepsită pentru comportamentul deplasat avut de fani. Giuleştenii au avut stadionul închis la partida cu FC Argeş şi o parte din acesta la meciul cu U Cluj, din turul play-off-ului.

“Am văzut de la fața locului ce mesaje rasiste au fost afișate aseară în peluza celor de la Craiova și vă spun că le considerăm inacceptabile. Nu ar trebui să mai discutăm despre astfel de lucruri în 2026, pentru că rasismul nu are ce căuta nici în fotbal, nici în societate.