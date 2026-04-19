De ce nu a primit Rapid licența UEFA. Explicaţia lui Victor Angelescu

Rapid şi FC Argeş nu au obținut licența pentru sezonul viitor al cupelor europene.
Potrivit iamsport.ro, giuleştenii au ajuns în această situaţie din cauza unei datorii, dar au făcut apel şi cel mai probabil până săptămâna viitoare situaţia clubului se clarifică.
Victor Angelescu a confirmat informaţia, dar spune că giuleştenii mai au timp să rezolve problema. Totul ar fi plecat de la nişte acte care nu au mai fost depuse la dosarul de licenţiere.
“Nu s-au încărcat niște acte în platformă, nu o să fie problemă la Comisia de Apel”, a explicat președintele Rapidului, conform golazo.ro.
Ce spune şi FC Argeş
„Referitor la procesul de licențiere UEFA pentru sezonul 2026-2027, clubul FC Argeș face următoarele precizări.
Comisia de licențiere de pe lângă Federația Română de Fotbal a refuzat, în primă fază, acordarea licenței clubului nostru pentru participarea în competițiile europene în sezonul 2026-27. Astfel, vom înainta recursul în termenul legal, procesul de licențiere fiind încă în plină desfășurare.
Clubul va depune toate eforturile pentru a bifa criteriile impuse de UEFA în procesul de licențiere”, a scris clubul pe rețelele sociale.
