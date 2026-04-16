Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului: „Nu pot lua titlul așa”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 20:31

Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului: Nu pot lua titlul așa”

Adrian Mutu, în timpul unui meci/ Profimedia

Adrian Mutu și Victor Angelescu au purtat un scurt dialog, în direct la TV. „Briliantul” i-a transmis președintelui de la Rapid motivul pentru care giuleștenii nu se pot bate la titlu, în acest sezon.

Adrian Mutu consideră că trupa de sub Grant nu are un atacant veritabil, oferindu-i ca exemple pe Albion Rrahmani și pe Marko Dugandzic, care marcau pe bandă rulantă la Rapid, în sezoanele precedente.

Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului

Victor Angelescu a subliniat că unii jucători aduși în locul lui Albion Rrahmani nu au dat randamentul dorit. Cu toate acestea, președintele Rapidului a transmis că lotul avut de Costel Gâlcă la dispoziție este unul dintre cele mai bune, din Liga 1.

Adrian Mutu: „E cel mai bun lot din toți anii ăștia?”

Victor Angelescu: „Da, aș spune… lotul de acum și lotul de când am intrat în play-off de pe locul 2, cu Bergodi, sunt sensibil egale. Atunci erau jucători ofensivi mai buni, cu cifre mai bune, Petrila era și el atunci. Cam acolo sunt, doar că în ambele play-off-uri… atunci a fost «dosarul Pyro», am avut alte probleme atunci. Cred că e unul dintre cele mai bune loturi.”

Adrian Mutu: „Eu nu sunt de acord. De câte ori am vorbit despre Rapid, ți-am spus-o și ție când antrenam… Diferența dintre anul acesta și anul cu Bergodi e că nu aveți atacant. La Rapid, fără un atacant, un Dugandzic, un Rrahmani, Rapid nu poate lua titlul. Nu cred că ați făcut cea mai bună echipă sau una de titlu, după părerea mea. Sunt 4 ani de când sunteți în play-off, ar fi trebuit să fie construită o echipă mult mai puternică decât cea de acum. Nu mi se pare mult mai puternică decât echipa care a început cu mine și a terminat cu Bergodi. Aceea era cea mai puternică. Dacă se completa, se țineau jucătorii care au fost plus alte transferuri…”

Victor Angelescu: „Am auzit asta de la mulți oameni din fotbal. Nu ai cum să ții jucători ca Rrahmani în România”.

Adrian Mutu: „Când ai un Rrahmani și pleacă, aduci alt Rrahmani. Cred că Rapid e o echipă pragmatică, bună, doar că nu are atacant de campionat. Atât Paraschiv, cât și Koljic, nu cred că au sărit de 5 goluri. Lukic are 18 goluri și echipa e pe primul loc. Din punctul ăsta de vedere, Rapid putea să facă mult mai multe”.

Victor Angelescu: „Nu înseamnă că noi nu ne-am dorit să îl înlocuim pe Rrahmani. Din păcate, anumite transferuri nu ne-au ieșit. Cred că e o diferență între lot, valoarea individuală și stilul Rapidului. Cred că avem unul dintre cele mai bune loturi, iar asta nu o spun eu, ci site-urile care fac statistici. Pe toate, avem al doilea lot”.

Adrian Mutu: „Corect, dar lipsește piesa cea mai importantă, cea care face diferența: un atacant de clasă”, a fost dialogul dintre cei doi, conform digisport.ro.

Rapid a înregistrat trei meciuri la rând fără victorie, în play-off. Giuleștenii sunt pe locul trei, la șapte puncte distanță de liderul U Cluj.

A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
