Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului: „Nu pot lua titlul așa”

Adrian Mutu și Victor Angelescu au purtat un scurt dialog, în direct la TV. „Briliantul” i-a transmis președintelui de la Rapid motivul pentru care giuleștenii nu se pot bate la titlu, în acest sezon.

Adrian Mutu consideră că trupa de sub Grant nu are un atacant veritabil, oferindu-i ca exemple pe Albion Rrahmani și pe Marko Dugandzic, care marcau pe bandă rulantă la Rapid, în sezoanele precedente.

Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului

Victor Angelescu a subliniat că unii jucători aduși în locul lui Albion Rrahmani nu au dat randamentul dorit. Cu toate acestea, președintele Rapidului a transmis că lotul avut de Costel Gâlcă la dispoziție este unul dintre cele mai bune, din Liga 1.

Adrian Mutu: „E cel mai bun lot din toți anii ăștia?”

Victor Angelescu: „Da, aș spune… lotul de acum și lotul de când am intrat în play-off de pe locul 2, cu Bergodi, sunt sensibil egale. Atunci erau jucători ofensivi mai buni, cu cifre mai bune, Petrila era și el atunci. Cam acolo sunt, doar că în ambele play-off-uri… atunci a fost «dosarul Pyro», am avut alte probleme atunci. Cred că e unul dintre cele mai bune loturi.”