Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri fără victorie. Anunțul lui Victor Angelescu: „A fost ideea lui”

Decizia luată de Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri fără victorie. Anunțul lui Victor Angelescu: „A fost ideea lui”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 19:02

Decizia luată de Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri fără victorie. Anunțul lui Victor Angelescu: A fost ideea lui”

Costel Gâlcă, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Victor Angelescu a dezvăluit ce decizie a luat Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri consecutive fără victorie, în play-off. Antrenorul a decis să-i scoată pe jucători la masă, în oraș, la câteva zile după remiza cu FC Argeș, scor 0-0.

Președintele de la Rapid a transmis că ideea i-a aparținut lui Costel Gâlcă. La masa în oraș au participat și membrii staff-ului tehnic al giuleștenilor.

Decizia luată de Costel Gâlcă la Rapid: și-a scos jucătorii la o masă

Victor Angelescu a dezvăluit că astfel de ieșiri au loc constant la echipă, el luând parte la unele dintre ele. Președintele giuleștenilor a transmis că la formația de sub Grant nu se vorbește despre o criză, în ciuda rezultatelor sub așteptări din play-off. Acesta a subliniat că o criză va exista dacă obiectivul, anume calificarea într-o competiție europeană, nu va fi îndeplinit.

Angelescu a oferit declarații și despre ieșirea nervoasă a lui Alexandru Dobre. Oficialul de la Rapid a subliniat că mijlocașul traversează cel mai bun sezon al carierei, avându-l antrenor pe Costel Gâlcă.

„(N.r. Ieșirea la masă) A lui Costel Gâlcă. Mănâncă puțin, dar în rest…Nu e prima oară când ieșim, se iese normal, orice echipă face asta, la câteva săptămâni, jucătorii ies la masă. De obicei, nu merg, ies jucătorii și cei din staff.

(N.r. E un pic de criză?) În ultimele meciuri nu am jucat așa cum ne-am dorit, față de locul unu e diferență foarte mare, e normal să fim supărați. Criză va fi dacă nu ne vom îndeplini obiectivul. Obiectivul antrenorului și al clubului a fost cupa europeană. Eu, personal, mi-am dorit titlul, aș fi vrut să-l câștigăm. Va fi posibil doar dacă vom câștiga la Craiova.

Dobre joacă pe aceeași poziție de la începutul campionatului, cu Gâlcă antrenor are cel mai bun sezon. A fost la nervi, după meci. (N.r. Îl mai titularizează?) Habar n-am, e decizia antrenorului, nu mă bag peste el”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Prima victimă a victoriei lui Peter Magyar. Cine este ”blonda lui Orban” care a zburat din funcție după ce liderul Tisza a trecut la amenințări directe
