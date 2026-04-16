Decizia luată de Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri fără victorie. Anunțul lui Victor Angelescu: „A fost ideea lui”

Victor Angelescu a dezvăluit ce decizie a luat Costel Gâlcă la Rapid, după trei meciuri consecutive fără victorie, în play-off. Antrenorul a decis să-i scoată pe jucători la masă, în oraș, la câteva zile după remiza cu FC Argeș, scor 0-0.

Președintele de la Rapid a transmis că ideea i-a aparținut lui Costel Gâlcă. La masa în oraș au participat și membrii staff-ului tehnic al giuleștenilor.

Victor Angelescu a dezvăluit că astfel de ieșiri au loc constant la echipă, el luând parte la unele dintre ele. Președintele giuleștenilor a transmis că la formația de sub Grant nu se vorbește despre o criză, în ciuda rezultatelor sub așteptări din play-off. Acesta a subliniat că o criză va exista dacă obiectivul, anume calificarea într-o competiție europeană, nu va fi îndeplinit.

Angelescu a oferit declarații și despre ieșirea nervoasă a lui Alexandru Dobre. Oficialul de la Rapid a subliniat că mijlocașul traversează cel mai bun sezon al carierei, avându-l antrenor pe Costel Gâlcă.

„(N.r. Ieșirea la masă) A lui Costel Gâlcă. Mănâncă puțin, dar în rest…Nu e prima oară când ieșim, se iese normal, orice echipă face asta, la câteva săptămâni, jucătorii ies la masă. De obicei, nu merg, ies jucătorii și cei din staff.