Adrian Mutu l-a făcut praf pe un om important al Rapidului: "Nu ajută cu nimic" - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) l-a criticat pe directorul sportiv al Rapidului, Mauro Pederzoli (64 de ani), care a lucrat în trecut la Parma, Brescia sau Cagliari. Pederzoli a lucrat şi în departamentul de scouting al lui Liverpool.

Mutu e de părere că Pederzoli nu a adus niciun plus. El consideră că Săpunaru (41 de ani) ar fi putut face mult mai mult din poziţia lui Pederzoli. De altfel, Săpunaru a absolvit recent cursurile FRF de director sportiv, primind şi diploma. Numele lui Săpunaru a fost luat în calcul pentru acea poziţie, dar, în cele din urmă, a fost preferat italianul datorită experienţei acumulate.

Adrian Mutu, despre Mauro Pederzoli: “Nu iese niciodată să ne arate o strategie”

„Mă așteptam mai mult de la directorul sportiv, să facă puțin diferența. Mi se pare că e și nu e acolo. Nu iese niciodată în față să ne arate o strategie. Mi se pare că nu cunoaște fotbalul românesc, nu știe spiritul Rapidului. Totuși, ești italian, ai venit cu surle și trâmbițe, eu cred că Săpunaru făcea treabă mai bună, făcea mai mult.

Cunoștea tot, poate și jucători din Portugalia, reușea să aducă de acolo. Așa să stai pe lângă domnul Șucu și să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută cu nimic Rapid”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Rapid e lider în Liga 1 după 20 de etape, cu 39 de puncte. Giuleştenii au fost învinşi acasă în ultima etapă, scor 0-2, de Oţelul. Pedro Nuno (min. 18) şi Paul Iacob (min. 80) le-au adus victoria gălăţenilor. Iacob a ajuns la Oţelul chiar de la Rapid. Oţelul e în acest moment pe locul 6, ultima poziţie ce duce în play-off, cu 30 de puncte. Gălăţenii sunt la egalitate de puncte cu U Cluj.