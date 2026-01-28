Adrian Mutu nu i-ar spune "nu" FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: "Eu n-aș accepta" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta”

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 8:20

Adrian Mutu - Gigi Becali / Colaj Profimedia

Adrian Mutu a fost în ultimele zile asociat cu o posibilă venire la FCSB în vară în locul lui Elias Charalambous, în contextul în care cipriotul este momentan departe de îndeplinirea obiectivelor sale. Totuși, “Briliantul” a dezvăluit că nu ar veni la formația roș-albastră în contextul actual, în care Gigi Becali decide totul la club, deși i-ar plăcea să o antreneze pe campioana en-titre din România.

FCSB se află într-o situație extrem de complicată la început de 2026. Echipa bucureșteană nu este pe locurile de play-off cu șapte etape înainte de finalul sezonului regular, iar misiunea nu pare neapărat una ușoară, iar în Europa League are nevoie de un joc de rezultate extrem de favorabil pentru a accede în barajul pentru optimi cu o etapă înainte de final.

Mutu a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB

În acest context, au început să apară semne de întrebare legate de stabilitatea locului lui Charalambous pe banca tehnică a roș-albaștrilor, iar în presa chiar a apărut informația potrivit căreia Gigi Becali l-a contactat pe Adrian Mutu pentru a vedea dacă e dispus să vină pe banca echipei sale. Recent, fostul mare jucător al României a abordat acest subiect la o emisiune și nu și-a ascuns dorința de a antrena campioana ultimelor două ediții din Liga 1.

Cu toate acestea, “Briliantul” a vrut să transmită în mod clar că nu ar merge la FCSB acum, știind situația de la echipă, unde Gigi Becali ia toate deciziile importante și de cele mai multe ori își asumă inclusiv rolul de antrenor. Astfel, patronul roș-albaștrilor este motivul pentru care Mutu nu ia momentan în considerare o venire la trupa antrenată în prezent de Charalambous.

Oricărui antrenor din România i-ar plăcea să antreneze FCSB-ul. Vorbim de una dintre echipele importante, cu condiții extraordinare, dar nu toți, și eu sunt unul dintre ei, ar accepta să antreneze FCSB-ul în actualul context de acolo.

Și aici mă refer la patron, care știm cu toții cum este. Astea sunt regulile dânsului, pe astea merge și nu poate nimeni să-l condamne. Noi ne-am și obișnuit în ultimii ani cu ce face și cum face acolo, dar eu unul nu aș accepta în condițiile actuale, nu că nu mi-ar plăcea“, a spus “Briliantul”, potrivit digisport.ro.

Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor în 2018, atunci când a antrenat-o pe FC Voluntari timp de 11 meciuri. De atunci, la nivel de echipă de club, el le-a mai antrenat pe FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti. De asemenea, el a fost selecţionerul echipei naţionale de tineret în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 şi a participat alături de selecţionata U21 la EURO 2021.

FCSB se află pe locul 11 după 23 de etape, cu 31 de puncte, fiind la 5 puncte în spatele ultimului loc care asigură prezenţa în play-off. Pentru campioana României urmează meciurile de pe teren propriu cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League, şi Csikszereda, în Liga 1.

