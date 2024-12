Adrian Mutu, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la Petrolul: "M-am săturat să stau acasă" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului

Adrian Mutu este noul antrenor al echipei Petrolul Ploieşti, a anunţat, marţi, clubul ploieştean. Fostul mare internaţional preia, astfel, conducerea tehnică a „lupilor”, semnând, cu FC Petrolul Ploieşti, un contract ce se va întinde până la finalul stagiunii 2025-2026.

Adrian Mutu îşi va cunoaşte noii elevi pe 3 ianuarie, ziua în care Petrolul va pleca în cantonament în Antalya, şi îi va avea drept colaboratori în staff-ul tehnic pe Bogdan Pătraşcu, Florin Stângă (antrenori secunzi), Cătălin Grigore (antrenor pentru portari) şi Laurenţiu Marinescu (preparator fizic), scria news.ro.

În vârstă de 45 de ani, Adrian Mutu revine, astfel, la FC Petrolul, la aproape 11 ani distanţă de la momentul în care îmbrăca tricoul „galben-albastru” din postura de jucător. Deţinătoare a Cupei României la acel moment, Petrolul reprezenta, în ianuarie 2014, o nouă bornă a unei cariere impresionante, iar „Brilianul” avea să-i răsplătească pe fanii „lupilor” cu câteva momente de neuitat, cum ar fi evoluţiile din partidele cu Viktoria Plzen.

Ca antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe FC Voluntari, Al Wahda, România U21, FC U 1948 Craiova, Rapid Bucureşti, Neftchi PFK Baku, CFR Cluj. A participat, cu echipa naţională „U21”, la turneul final al Campionatului European (2021). Luni, preşedintele Petrolului, Claudiu Tudor, a confirmat că Mutu va fi antrenor.

Andrei Vlad, care s-a despărţit de FCSB, ar putea semna cu Petrolul

Oficialul prahovenilor a vorbit şi despre transferuri, iar Andrei Vlad este pe listă. Portarul de la FCSB va deveni liber de contract în această iarnă.

„Obiectivul nostru intern, al vestiarului, este play-off-ul. Din punct de vedere al clubului, e foarte greu să pui presiune pe jucători. Obiectivul nostru este play-off-ul, vom face totul indiferent de ce neajunsuri avem. Vom da totul să ne batem pentru play-off. (…) Nu aș putea să confirm așa ceva (n.r. salariu de 15.000 de euro pentru Mutu), sunt lucruri confidențiale, nu este normal să dau sume. Adi nu este cel mai ieftin, dar nu este nici cel mai scump. M-a interesat să facă performanță la Petrolul. L-am sunat și pe domnul Mititelu să îi cer anumite informații. Mi-a zis că nu se aștepta să fie un tip atât de muncitor și de dăruit. Sunt fericit că l-am adus, probabil toată lumea va fi bucuroasă de numirea lui.

Discuția noastră a fost pentru locurile 6-8. Nu există nicio clauză. Contractul e pe 1 an și jumătate. Am discutat în primul rând despre plecări. Dacă sunt plecări, trebuie să aducem și jucători. Vom aduce încă un portar, vom încerca să îl aducem pe Andrei Vlad, vom încerca să ajungem la un numitor comun cu el. Adi este mulțumit de lotul pe care îl are, cu Mihnea Rădulescu, inclusiv. A zis că nu și-ar dori să îl vindem la Sepsi, pentru că ne batem cu ei și are dreptate”, a spus Claudiu Tudor la digisport.ro.