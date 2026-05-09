Ionuț Radu, actor principal în surpriza etapei în La Liga! Românul a închis poarta cu Atletico Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 21:43

Ionuț Radu în partida cu Atletico Madrid / Getty Images

Celta Vigo a produs surpriza acestei etape de La Liga, reușind să plece cu toate punctele de pe terenul celor de la Atletico Madrid, în cadrul rundei a 35-a.

Cu Ionuț Radu în poartă, „galicienii” au rezistat în fața unei linii ofensive de proporții a lui Simeone. Internaționalul român a fost printre cei mai buni de pe teren.

Ionuț Radu, prestație de top în meciul cu Atletico Madrid

Celta Vigo se pregătește să încheie un sezon extraordinar în Spania, iar „galicienii” au mai produs un super-rezultat. În etapa cu numărul 35 din La Liga, echipa pentru care evoluează Ionuț Radu s-a impus pe terenul lui Atletico Madrid.

Portarul român a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, având patru intervenții excelente în fața „elevilor” lui Diego Simeone. Pentru prestația excelentă, Sofa Score l-a notat pe portar cu 7,7, a doua cea mai mare din tabăra oaspeților.

Unicul gol al victoriei a fost marcat de Celta Vigo în minutul 62 al partidei, prin Borja Iglesias. Celta și-a consolidat locul 6 în campionat, dar atacă cu șanse reale ultimul loc de Champions League, pe care se află Betis.

