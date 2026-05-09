Cristi Chivu, lecție de profesionalism după Lazio – Inter 0-3. Ce a spus de finala cupei: “Vrem încă un trofeu”

Cristi Chivu rămâne cu picioarele pe pământ după ce a obținut prima sa victorie alături de Inter din postura de campion al Italiei, 3-0 cu Lazio. După partida câștigată pe Olimpico în etapa cu numărul 36, antrenorul român și-a îndreptat atenția asupra duelului contra capitolinilor din finala Cupei Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a defilat în campionat la o săptămână după ce a cucerit titlul cu numărul 21 din Serie A. “Nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 cu Lazio grație golurilor marcate de Lautaro Martinez, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan. Din minutul 59, trupa lui Maurizio Sarri a jucat în 10 după eliminarea lui Alessio Romagnoli.

Chivu, discurs extrem de calculat după Lazio – Inter 0-3

După meci, Chivu a vorbit cu jurnaliștii despre victoria categorică a elevilor săi, însă a preferat să nu arunce cu laude înspre jucătorii săi. În schimb, tehnicianul de pe Meazza a preferat să abordeze un discurs calculat, în care să vorbească despre cum el și jucătorii săi trebuie să fie în cea mai bună formă a lor.

Întrebat despre finala Cupei Italiei de miercurea viitoare, pe care Inter o va juca împotriva aceleiași Lazio, Chivu a ținut să laude echipa pe care tocmai a învins-o cu 3-0, oferind o lecție de profesionalism. Românul a arătat că indiferent de trecut, tratează orice mezi cu seriozitate, mai ales când e vorba de un meci decisiv pentru un trofeu.

“Vrem să onorăm sezonul până la capăt și să încercăm întotdeauna să fim cele mai bune versiuni ale noastre. Toată lumea vrea să onoreze tricoul, vrem să ne pregătim bine pentru următoarele meciuri, dar și pentru viitor.