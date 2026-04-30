Home | Fotbal | Liga 1 | „Am oferte”. Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul lui la Dinamo: „Nu știi niciodată ce se întâmplă”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 16:12

Comentarii
Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo / Profimedia

Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la Dinamo. Antrenorul croat a dezvăluit că a fost ofertat de mai multe cluburi, la începutul sezonului.

Zeljko Kopic a refuzat, însă, ofertele primite pentru a continua la Dinamo, echipă alături de care se luptă pentru calificarea în cupele europene.

Zeljko Kopic a dezvăluit că nu ia în calcul interesul primit din partea altor echipe, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la Dinamo.

„Vara asta am avut deja câteva oferte! Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici. În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine. Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo!

(N.r. Vă deranjează că numele dumneavoastră este legat de alte echipe?) Nu, nu. Pentru mine, nu! Dar este important ca și jucătorii să înțeleagă că asta face parte din meserie. Jurnaliștii, presa, trebuie să aibă un subiect, să vorbească despre ceva. Și pentru mine aceasta este o parte normală a meseriei mele. Nu am nicio problemă cu asta”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo în decembrie 2023. Croatul mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2028, bifând deja peste 100 de meciuri pe banca formației din Ștefan cel Mare.

Dinamo se pregătește de derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 21:00. „Câinii” au obținut două victorii în ultimele două runde, cu U Cluj și Rapid, și au urcat pe locul patru în play-off.

Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploiVremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Actul de care nu mai e nevoie pentru reînnoirea cărţii de identitate. Rămân câteva excepţii
Observator
Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA
Fanatik.ro
15:59

LIVE VIDEORomânia – China 1-2, la Campionatul Mondial, Divizia I/B (LIVE în AntenaPLAY). “Tricolorii” vor o nouă victorie
14:53

FRF a anunţat cele 9 echipe din Liga 1 care au primit licenţa pentru cupele europene. Cine lipseşte de pe listă
14:14

Posibila revenire a lui Elias Charalambous la FCSB, subiect de discuție pentru Lucian Filip: “Normal că am vorbit”
13:55

VIDEOMartín Palermo reloaded! Atacantul de 7 milioane de euro a ratat trei penalty-uri în același meci
13:39

Cele mai tari informații despre trofeul World Cup. Cum a fost ascuns într-o cutie de pantofi sau furat de 2 ori
12:42

VideoLA Lakers, învinsă din nou de Houston Rockets. Trupa lui LeBron ratează a doua șansă să închidă seria din prima rundă
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”