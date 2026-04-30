„Am oferte”. Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul lui la Dinamo: „Nu știi niciodată ce se întâmplă”

Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la Dinamo. Antrenorul croat a dezvăluit că a fost ofertat de mai multe cluburi, la începutul sezonului.
Zeljko Kopic a refuzat, însă, ofertele primite pentru a continua la Dinamo, echipă alături de care se luptă pentru calificarea în cupele europene.
Zeljko Kopic a dezvăluit că nu ia în calcul interesul primit din partea altor echipe, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la Dinamo.
„Vara asta am avut deja câteva oferte! Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici. În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine. Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo!
(N.r. Vă deranjează că numele dumneavoastră este legat de alte echipe?) Nu, nu. Pentru mine, nu! Dar este important ca și jucătorii să înțeleagă că asta face parte din meserie. Jurnaliștii, presa, trebuie să aibă un subiect, să vorbească despre ceva. Și pentru mine aceasta este o parte normală a meseriei mele. Nu am nicio problemă cu asta”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.
Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo în decembrie 2023. Croatul mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2028, bifând deja peste 100 de meciuri pe banca formației din Ștefan cel Mare.
Dinamo se pregătește de derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 21:00. „Câinii” au obținut două victorii în ultimele două runde, cu U Cluj și Rapid, și au urcat pe locul patru în play-off.
