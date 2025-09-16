"Ai antrena FCSB?" Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: "Să fii secund ca principal e mai dificil" - Antena Sport

Închide meniul
“Ai antrena FCSB?” Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: “Să fii secund ca principal e mai dificil”

Publicat: 16 septembrie 2025, 14:50

Leo Grozavu / Profimedia

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, a recunoscut înaintea meciului direct cu FCSB că nu ar refuza să stea pe banca roş-albaştrilor, în ciuda trecutului său dinamovist.

Grozavu susţine că nu ar avea o problemă să o antreneze pe FCSB, dar recunoaşte că în acest moment este dificil de gestionat ce se întâmplă la campioana României.

Leo Grozavu, despre varianta de a o antrena pe FCSB: “În momentul de faţă e cam dificil”

Chiar dacă respectă antrenorii care îşi construiesc o carieră ca secunzi, Grozavu nu este de acord cu faptul că la FCSB antrenorii principali devin secunzi:

“Eu, ca profesionist, n-aş avea o problema. Dar in momentul acesta e cam dificil, pentru că ştiţi cu toţii, FCSB e un club la care antrenorii sunt mai mult secunzi decât antrenori principali.

Chiar dacă nu e o ruşine să faci o cariera de antrenor secund, dar nu când eşti antrenor principal. Deci să fii antrenor secund ca principal e un pic mai dificil”, a declarat Leo Grozavu, pentru fcbt.ro.

FC Botoşani şi FCSB se întâlnesc vineri seară, în etapa a zecea a Ligii 1. Campioana României se află într-o situaţie extrem de complicată, fiind pe locul 11, cu 7 puncte. De partea cealaltă, echipa lui Leo Grozavu se află pe locul 4, cu 16 puncte şi o singură înfrângere. Moldovenii au pierdut pe 8 august în giulşti, iar de atunci au şase meciuri fără înfrângere.

