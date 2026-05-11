FCSB – Unirea Slobozia 0-0. Joc “de antrenament” pentru baraj. Bucureştenii s-au chinuit 90 de minute!

Min. 45 – Unirea Slobozia a marcat, la capătul unei faze incredibile. Balonul a lovit de două ori bara, la două şuturi spre poartă, apoi Albu a bagat mingea în poartă. Reuşita a fost anulată pe motiv de ofisaid.

Min. 40 – Tănase trimite un şut cu mult peste poartă.

Min. 10 – Olaru are şi el un şut, dar tot slab.

Min. 1 – Octavian Popescu are primul şut la poartă, dar fără să pună probleme.

Partida a început!

Echipele de start:

FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu – Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, David Popa

Antrenor: Lucian Filip (interimar)

Unirea Slobozia (4-2-3-1): R. Popa – Ibrian, Orozco, Antoche, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Yankov, Ponde, P. Dulcea – Said

Rezerve: D. Rusu, Dorobanțu, Iancu, Safranov, A. Toma, Lemnaru, Vl. Pop, Vlăsceanu, Dragu, Coadă, Dahan, Carnat

Antrenor: Claudiu Niculescu

Cu ocazia acestui meci, FCSB revine în Ghencea. Arena Naţională este ocupată, luna această urmând să aibă loc mai multe concerte pe cel mai mare stadion al ţării.