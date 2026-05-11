FCSB – Unirea Slobozia 0-0. Joc “de antrenament” pentru baraj. Bucureştenii s-au chinuit 90 de minute!

FCSB şi Unirea Slobozia s-au întâlnit luni seară, de la ora 21:00, în etapa a 8-a din play-out. Formaţia roş-albastră şi-a asigurat deja locul în semifinala barajului pentru Conference League, acolo unde va juca împotriva celor de la FC Botoşani.
FCSB – Unirea Slobozia 0-0
Final.
Min. 90. Ultima acţiune a FCSB-ului. Bară a lui Olaru.
Min. 63. Olaru trimite în careu, dar portarul celor de la Unirea Slobozia este pe post şi respinge.
Min. 57: Tănase execută frumos de la marginea careului, dar execuția sa este respinsă în corner.
A început repriza secundă.
Pauză!
Min. 45 – Popa este înlocuit. A resimţit dureri în urma unei accidentări la faza golului anulat. A intrat Târnovanu în locul lui. Totodată, intră și Stoian, în locul lui Cisotti. Dubla schimbare a fost necesară pentru a rspecta regula Under 21.
Min. 45 – Unirea Slobozia a marcat, la capătul unei faze incredibile. Balonul a lovit de două ori bara, la două şuturi spre poartă, apoi Albu a bagat mingea în poartă. Reuşita a fost anulată pe motiv de ofisaid.
Min. 40 – Tănase trimite un şut cu mult peste poartă.
Min. 10 – Olaru are şi el un şut, dar tot slab.
Min. 1 – Octavian Popescu are primul şut la poartă, dar fără să pună probleme.
Partida a început!
Echipele de start:
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu – Miculescu
Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, David Popa
Antrenor: Lucian Filip (interimar)
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): R. Popa – Ibrian, Orozco, Antoche, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Yankov, Ponde, P. Dulcea – Said
Rezerve: D. Rusu, Dorobanțu, Iancu, Safranov, A. Toma, Lemnaru, Vl. Pop, Vlăsceanu, Dragu, Coadă, Dahan, Carnat
Antrenor: Claudiu Niculescu
Cu ocazia acestui meci, FCSB revine în Ghencea. Arena Naţională este ocupată, luna această urmând să aibă loc mai multe concerte pe cel mai mare stadion al ţării.
