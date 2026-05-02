Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”

Alexandru Chipciu a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeş, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor, în minutul 90+2, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Chipciu a fost cel care a scos penalty-ul. Căpitanul clujenilor a fost faultat în careu de Borţa, în minutul 90.

Alexandru Chipciu, prima reacţie după U Cluj – FC Argeş 1-0

Alexandru Chipciu a recunoscut că a avut mari emoţii în momentul în care Dan Nistor a executat penalty-ul, pe finalul partidei. Fundaşul a recunoscut că va fi suporterul lui Dinamo, în duelul cu Universitatea Craiova de duminică seara.

Graţie succesului cu FC Argeş, U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova, în fruntea play-off-ului. Ambele formaţii au câte 42 de puncte, cu trei etape rămase de disputat din acest sezon.

“Nu mi-aş fi dorit aşa nebunie, am avut emoţii foarte mari, ma uitam la Dan şi-mi tremuram picioarele chiar daca am 80 de ani. Dacă vrei să te lupţi la primele locuri, sunt şi meciuri aşa, mai ales cu FC Argeş, cum spune Guardiola, e ca o vizită la dentist. Şi pentru un punct îşi dau viaţa, chiar dacă te enervează în timpul meciului.