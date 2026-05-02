Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 23:04

Alexandru Chicpiu, la U Cluj/ Sport Pictures

Alexandru Chipciu a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeş, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor, în minutul 90+2, din penalty.

Alexandru Chipciu a fost cel care a scos penalty-ul. Căpitanul clujenilor a fost faultat în careu de Borţa, în minutul 90.

Alexandru Chipciu a recunoscut că a avut mari emoţii în momentul în care Dan Nistor a executat penalty-ul, pe finalul partidei. Fundaşul a recunoscut că va fi suporterul lui Dinamo, în duelul cu Universitatea Craiova de duminică seara.

Graţie succesului cu FC Argeş, U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova, în fruntea play-off-ului. Ambele formaţii au câte 42 de puncte, cu trei etape rămase de disputat din acest sezon.

“Nu mi-aş fi dorit aşa nebunie, am avut emoţii foarte mari, ma uitam la Dan şi-mi tremuram picioarele chiar daca am 80 de ani. Dacă vrei să te lupţi la primele locuri, sunt şi meciuri aşa, mai ales cu FC Argeş, cum spune Guardiola, e ca o vizită la dentist. Şi pentru un punct îşi dau viaţa, chiar dacă te enervează în timpul meciului.

Am avut ocazii la începutul reprizei a doua, în prima repriză am fost moi, fără energie, poate ne-a ajuns oboseala, nu ne plângem, şi condiţiile sunt de România, nu de Premier League, la fel şi noi. Acum ţipăm, meciul trecut am plâns. Dacă cu FC Argeş e un meci aşa, după jucăm cu Rapid, loviţi în orgoliu, a mai zis şi Dan ce a zis, sunt cu topoarele acum.

La Piteşti nu simţeam că dăm gol, azi am simţit. Am mai trăit aşa la Steaua, jucam la Braşov, noi jucam execrabil, a intrat Rusescu în a doua repriză, am dat două goluri şi am luat campionatul. Mă gândeam acum că trebuie să fac ceva, dacă nu fac eu, nu puteam să am aşteptări de la tineri.

Am văzut oportunitatea, Borţa intră în dueluri tare, am apucat să şutez mingea înainte, mi-a dat peste picioare, a fost penalty clar. Şansa a fost de partea noastră, nu ştiu dacă FC Argeş merita să ne bată. Va fi greu în continuare, meciuri cu cuţitele pe masă, şi echipele celelate aşteaptă, CFR, Dinamo, aşteptau să ne încurcăm, acum te uiţi la ei şi eşti dinamovist, chiar dacă culorile în suflet sunt altele. Dacă nu dădeam gol, eram la priveghi în seara asta.

Acum ne dorim să bată Dinamo la Craiova, ăsta a fost mesajul lui Mister în vestiar, ne gândim la primele trei locuri, la Europa. Avem şi finala, meci cu meci, ne gândim la mai mult”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeş 1-0.

A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
"E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!" De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu "U" Cluj: "Greu de găsit explicații"
