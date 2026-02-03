Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile"

Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile"

Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile”

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 20:27

Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: E o nebunie. Facem toate combinațiile”

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Profimedia

Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru clujeni, care au urcat provizoriu pe locul patru. 

Alexandru Chipciu a vorbit despre lupta la play-off, despre care susține că e una „nebună”. El a recunoscut că nu știe la ce rezultate să se aștepte, ținând cont că sunt multe echipe care se gândesc la unul dintre primele șase locuri.  

Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1 

De asemenea, Alexandru Chipciu a subliniat că U Cluj trebuie să păstreze același joc agresiv, clujenii înregistrând trei victorii la rând în campionat. Internaționalul român a transmis că echipa sa trebuie să lupte în continuare pentru victorii, 45 de puncte nefiind de ajuns pentru asigurarea locului în play-off. 

„Nici nu știi la ce rezultate să te aștepți, trebuie să tragi să iei cât mai multe puncte în fiecare etapă. Dacă m-aș gândi la cum am debutat, într-adevăr, aveam ceva speranțe la play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atâtea puncte, pentru locul șase mă gândeam că e luptă în care avem ceva de câștigat.  

Am legat o serie fantastică, sperăm să o prelungim, va fi cu siguranță greu. Pare ușor, dar nu e, ne așteaptă meciuri grele. E o nebunie, sperăm să avem de câștigat la sfârșit. Dacă înainte ne gândeam că suntem în play-off cu 42 de puncte, acum 45 nu sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeș am câștigat la diferență, cu Farul, dacă va intra și ea în luptă, vom avea avantaj la egalitate de puncte.  

E greu să spui că nu te gândești, dar te gândești, faci calcule, combinații. (N.r. Despre meciul cu CFR Cluj) Cred că și calculele sunt făcute dacă rezultatele sunt perfecte, șansele sunt mici să se întâmple așa. Nu mi-am făcut calcule pentru play-off, vreau să ținem de agresivitatea asta, să adunăm puncte și ne vom gândi după”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeș 3-1. 

U Cluj – FC Argeș 3-1 

Clujenii au deschis scorul în minutul 12, prin Macalou, care a şutat de la marginea careului şi l-a învins pe Lazar Piteştenii au replicat prin Luckassen-Brobbey, acesta trimiţând în transversală, în minutul 45. În startul reprizei secunde Miguel Silva a pasat în  faţa porţii, dar Macalou a ratat incredibil din doi metri, în minutul 49.  

Gazdele şi-au majorat totuşi avantajul în minutul 64, când, la câteva minute de la debut, Stanojev a înscris pentru clujeni. Imediat, în minutul 66, Rober Sierra a marcat din voleu şi a redus din diferenţă, dând speranţe oaspeţilor, dar Macalou a făcut 3-1 în minutul 84, pe contraatac, din assistul lui Drammeh, şi Universitatea Cluj – FC Argeş s-a încheiat 3-1. 

Amendă uriaşă pentru şoferii prinşi că nu şi-au curăţat maşina de zăpadăAmendă uriaşă pentru şoferii prinşi că nu şi-au curăţat maşina de zăpadă
 Echipa lui Bergodi a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte, iar FC Argeş rămâne cu 40 de puncte, pe locul cinci. 

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
