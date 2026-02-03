Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” - Antena Sport

Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru clujeni, care au urcat provizoriu pe locul patru.

Alexandru Chipciu a vorbit despre lupta la play-off, despre care susține că e una „nebună”. El a recunoscut că nu știe la ce rezultate să se aștepte, ținând cont că sunt multe echipe care se gândesc la unul dintre primele șase locuri.

Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1

De asemenea, Alexandru Chipciu a subliniat că U Cluj trebuie să păstreze același joc agresiv, clujenii înregistrând trei victorii la rând în campionat. Internaționalul român a transmis că echipa sa trebuie să lupte în continuare pentru victorii, 45 de puncte nefiind de ajuns pentru asigurarea locului în play-off.

„Nici nu știi la ce rezultate să te aștepți, trebuie să tragi să iei cât mai multe puncte în fiecare etapă. Dacă m-aș gândi la cum am debutat, într-adevăr, aveam ceva speranțe la play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atâtea puncte, pentru locul șase mă gândeam că e luptă în care avem ceva de câștigat.

Am legat o serie fantastică, sperăm să o prelungim, va fi cu siguranță greu. Pare ușor, dar nu e, ne așteaptă meciuri grele. E o nebunie, sperăm să avem de câștigat la sfârșit. Dacă înainte ne gândeam că suntem în play-off cu 42 de puncte, acum 45 nu sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeș am câștigat la diferență, cu Farul, dacă va intra și ea în luptă, vom avea avantaj la egalitate de puncte.