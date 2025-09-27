Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș - Antena Sport

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Mijlocașul a dezvăluit că după întregul scandal de la finalul partidei pierdute cu Hermannstadt, scor 1-2, a fost sunat de fani.

Concret, după eșecul din Giulești, Alexandru Dobre s-a certat cu mai mulți suporteri care l-au înjurat timp de secunde în șir.

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului: „Și-au cerut scuze”

Mijlocașul a început ca rezervă partida cu Petrolul, dezvăluind că a fost menajat din cauza unei probleme medicale cu care s-a confruntat. Căpitanul giuleștenilor a fost trimis în teren în minutul 69, iar la final s-a bucurat alături de fani.

Alexandru Dobre a transmis că ceea ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt este un capitol închis pentru el, fiind convins că fanii sunt alături de el.

„Ne bucurăm, după care o luăm de la capăt, urmează un meci important împotriva celor de la Farul. Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei, suporterii noștri fac o atmosferă frumoasă, mă bucur că le-am oferit victoria. Toată lumea e concentrată pe ce avem noi, ne uităm în farfuria noastră, nu ne uităm la ce fac alții.