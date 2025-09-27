Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș

Liga 1 | Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș

Publicat: 27 septembrie 2025, 23:36

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș

Alexandru Dobre, în timpul meciului Petrolul - Rapid 0-1/ Sport Pictures

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Mijlocașul a dezvăluit că după întregul scandal de la finalul partidei pierdute cu Hermannstadt, scor 1-2, a fost sunat de fani.  

Concret, după eșecul din Giulești, Alexandru Dobre s-a certat cu mai mulți suporteri care l-au înjurat timp de secunde în șir.  

Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului: „Și-au cerut scuze” 

Mijlocașul a început ca rezervă partida cu Petrolul, dezvăluind că a fost menajat din cauza unei probleme medicale cu care s-a confruntat. Căpitanul giuleștenilor a fost trimis în teren în minutul 69, iar la final s-a bucurat alături de fani 

Alexandru Dobre a transmis că ceea ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt este un capitol închis pentru el, fiind convins că fanii sunt alături de el. 

„Ne bucurăm, după care o luăm de la capăt, urmează un meci important împotriva celor de la Farul. Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei, suporterii noștri fac o atmosferă frumoasă, mă bucur că le-am oferit victoria. Toată lumea e concentrată pe ce avem noi, ne uităm în farfuria noastră, nu ne uităm la ce fac alții.  

Am avut o problemă la piciorul stâng, prezentam un risc foarte mare de accidentare, puteam să fac întindere. Am hotărât cu staff-ul să încerc să intru de pe bancă. Mă bucur că am reușit să intru sănătos și că am ieșit la fel.  

(N.r. Despre suporteri) Sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că le-am oferit victoria și sper să o facem și săptămâna viitoare, să ne bucurăm cu toții. A fost pur și simplu un conflict. Am avut o problemă cu bicepsul femural și m-a blocat puțin, nu am putut să-mi ajut colegii, dar mă bucur că au luat cele trei puncte și fără mine.  

Am avut o discuție, și-au cerut scuze, mergem înainte. Până la urmă, și eu sunt om, joc fotbal, sunt fotbalist, dar sunt om. Orice om ar fi reacționat așa când e înjurat și scuipat. Dar e un lucru închis, suporterii sunt alături de mine, eu alături de ei, asta e important”, a declarat Alexandru Dobre, după Petrolul – Rapid 0-1. 

