Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului - Antena Sport

Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 11-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a început partida ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 69.

Dobre s-a certat cu fanii giuleșteni la finalul meciului pierdut de Rapid cu Hermannstadt, scor 1-2, în runda trecută. Mijlocașul de 27 de ani a fost înjurat copios de suporteri, timp de secunde în șir.

Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după Petrolul – Rapid 0-1

Alexandru Dobre a dat uitării ceea ce s-a întâmplat în etapa trecută și la finalul meciului cu Petrolul, el a mers în fața galeriei alături de ceilalți jucători ai Rapidului. Aproximativ 800 de fani ai giuleștenilor au fost prezenți pe arena „Ilie Oană”.

Dobre a salutat fanii și la un moment da, el a făcut câțiva pași în față în momentul în care aceștia au început să-i cânte numele. Mijlocașul a aplaudat de mai multe ori, le-a gesticulat fanilor că se află în inima lui și a făcut și o plecăciune, notează digisport.ro.

Totodată, Alexandru Dobre a mai avut un gest notabil la finalul meciului cu Petrolul. În momentul în care a mers în fața suporterilor, el și-a scos tricoul și l-a aruncat în galerie.