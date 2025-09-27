Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului - Antena Sport

Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 11-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a început partida ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 69.
Dobre s-a certat cu fanii giuleșteni la finalul meciului pierdut de Rapid cu Hermannstadt, scor 1-2, în runda trecută. Mijlocașul de 27 de ani a fost înjurat copios de suporteri, timp de secunde în șir.
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după Petrolul – Rapid 0-1
Alexandru Dobre a dat uitării ceea ce s-a întâmplat în etapa trecută și la finalul meciului cu Petrolul, el a mers în fața galeriei alături de ceilalți jucători ai Rapidului. Aproximativ 800 de fani ai giuleștenilor au fost prezenți pe arena „Ilie Oană”.
Dobre a salutat fanii și la un moment da, el a făcut câțiva pași în față în momentul în care aceștia au început să-i cânte numele. Mijlocașul a aplaudat de mai multe ori, le-a gesticulat fanilor că se află în inima lui și a făcut și o plecăciune, notează digisport.ro.
Totodată, Alexandru Dobre a mai avut un gest notabil la finalul meciului cu Petrolul. În momentul în care a mers în fața suporterilor, el și-a scos tricoul și l-a aruncat în galerie.
Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid
Victor Angelescu a declarat că Alexandru Dobre a resimțit un disconfort la ultimul antrenament al Rapidului, de dinaintea partidei cu Petrolul. Mijlocașul e pentru prima dată rezervă în acest sezon.
Totodată, Victor Angelescu a dezvăluit că Alexandru Dobre a fost sunat de suporteri după scandalul de la meciul cu Hermannstadt. Mijlocașul s-a împăcat cu fanii, după ce a fost înjurat copios în Giulești.
„A simțit ceva ieri la antrenament, Costel nu a vrut să riște, pare a fi o contractură. (N.r. S-a împăcat cu suporterii?) L-au contactat suporterii, au vrut să-și ceară scuze, au vorbit, lucrurile sunt normale”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro, înainte de Petrolul – Rapid.
