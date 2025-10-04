Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem...” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem…”

Publicat: 4 octombrie 2025, 23:07

Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: Dacă vrem să ne menținem…”

Alexandru Dobre, în Rapid - Farul 3-1/ Sport Pictures

Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a marcat o „dublă” în meciul din etapa a 12-a și este noul golgheter al campionatului, cu șapte reușite.  

Alexandru Dobre a tras însă un semnal de alarmă și a subliniat jocul modest prestat de Rapid în repriza secundă. După ce au avut 2-0 la pauză, giuleștenii au încasat un gol în repriza secundă, de la Ionuț Vînă. Constănțenii forțau egalarea, însă Dobre a reușit „dubla” și a închis astfel tabela, în minutul 69. 

Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc 

Alexandru Dobre a vorbit și despre convocarea la echipa națională. El speră să fie în formă maximă și să-i ajute pe „tricolori” în duelurile cu Moldova și Austria. Meciul cu austriecii e pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

„Mă bucur enorm pentru această seară, suntem pe primul loc, e o bucurie. Am făcut ce am simțit, cum sunt ei alături de mine, așa sunt și ei, mă bucur pentru susținerea pe care mi-o arată la fiecare meci. Asta ne-a motivat cel mai mult, să dăm maximum, să încercăm să ne dominăm adversarul, se pare că am reușit asta din nou pentru o repriză, în a doua am suferit. Trebuie să ne reglăm lucrul acesta dacă vrem să ne menținem sus. 

Este important să poți și să suferi, suntem uniți, de aceea am marcat și golul al treilea. A devenit ca un obicei înainte de chemarea la națională să termin cu un gol, mă bucur din suflet că suntem pe primul loc. Mă concentrez pe ceea ce fac la club, dacă vine o convocare, e un plus. Sper să reușim să câștigăm.  

Este un meci important pe care trebuie să-l câștigăm, mă prezint mâine la Mogoșoaia și sper să fiu în cea mai bună formă, să ajut echipa. 

E important să intri cu energie bună, ok, am reușit să marchez, dar ca joc n-am fost în cea mai bună formă. Sper să o fac din ce în ce mai bine de la meci la meci și să-mi ajut echipa”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după Rapid – Farul 3-1. 

Rapid poate pierde primul loc dacă Universitatea Craiova o va învinge pe FCSB mâine, în derby-ul de pe Arena Națională, care se va disputa de la ora 20:30. 

