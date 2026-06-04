Alexandru Maxim, primele declarații după ce a lăsat FCSB pentru Universitatea Craiova: “Un vis devenit realitate”

Portarul Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova. Campioana României a făcut un anunț oficial în social media.

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Maxim a oferit și primele declarații după ce a semnat:

“Vă salut leilor. Este o mândrie pentru mine să port tricoul Universității Craiova. Sunt foarte fericit că mă întorc acasă și pot să vă spun că este un vis devenit realitate. Aștept să ne vedem pe vulcanul de pe Ion Oblemenco. Forța Știința”, a spus el într-un scurt video de prezentare.



La doar 19 ani şi cu o înălţime impresionantă de 2,04 m, Maxim este unul dintre cei mai talentaţi tineri portari români.

Noul goalkeeper al Ştiinţei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formaţiei ilfovene în Superligă. El s-a aflat sub contract cu FCSB, dar nu a mai prelungit cu bucureștenii și a preferat Bănia.