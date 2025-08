Alexandru Musi a venit cu replica pentru Peluza Nord: "Nu am pentru ce să îmi prezint scuze" - Antena Sport

Alexandru Musi a făcut un meci mare în Dinamo – FCSB, încheiat cu victoria “câinilor”, scor 4-3. Fostul jucător al campioanei României a marcat un gol şi a obţinut şi o lovitură de la 11 metri în duelul nebun de pe Arena Naţională.

După ce l-a învins pe Ştefan Târnovanu, Alexandru Musi s-a bucurat pentru câteva secunde. Acest lucru i-a deranjat pe fanii roş-albaştrilor, mai ales că golul a fost marcat chiar la peluza unde se aflau fanii FCSB-ului.

Alexandru Musi, după ce a fost criticat de fanii FCSB-ului: “Chiar am vrut să lămuresc treaba asta”

Alexandru Musi a ţinut însă să vină cu explicaţii după ce a fost criticat de fanii FCSB-ului. Acesta a subliniat că nu va înjura niciodată fosta sa echipă:

“Eu m-am dus în colțul opus, unde nu era nimeni, și m-am bucurat. Nu am făcut-o în fața suporterilor de la FCSB. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta. Nu m-am bucurat în fața suporterilor de la FCSB și nu o să o fac niciodată.

Nu am pentru ce să îmi prezint scuze. Eu mereu am spus că voi respecta FCSB-ul. Am jucat acolo, am crescut acolo. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune. Am spus de multe ori că respect mult clubul și nu o să înjur vreodată FCSB-ul.