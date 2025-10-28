Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”

Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”

Publicat: 28 octombrie 2025, 23:48

Comentarii
Alexandru Musi, reacție furibundă: FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”

Alexandru Musi, la Dinamo/ Sport Pictures

Alexandru Musi a avut o reacție fermă, atunci când a fost întrebat despre o posibilă revenire la FCSB. Mijlocașul de 21 de ani al lui Dinamo a transmis clar faptul că nu vrea să revină la formația roș-albastră. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Musi a marcat un gol în victoria lui Dinamo cu CS Dinamo, din grupele Cupei României. „Câinii” lui Zeljko Kopic s-au impus la limită, scor 2-1. 

Alexandru Musi, reacție furibundă despre o posibilă revenire la FCSB 

Alexandru Musi s-a declarat bucuros pentru victoria obținută, subliniind însă că echipa a comis și anumite greșeli. Pe finalul interviului, el a fost întrebat și despre o eventuală revenire la FCSB, mărturisind că nu se va mai întoarce „niciodată” la echipa de care s-a despărțit în vară. 

Am luptat pentru punctele noastre, ei la fel. Mă bucur că am câștigat. De mâine ne gândim la meciul cu CFR. Sunt niște mici greșeli. Așa este în fotbal, trebuie să lucrăm mai mult pe partea asta, să nu mai primim gol și să ne facem meciurile mai ușoare. 

Pașcalău este cu mine la U21. Mă bucur că s-a dus undeva să joace, să prindă încredere, avea nevoie. Cu Roșca mereu vorbesc, este un prieten de-ai mei. La fiecare antrenament se pregătește foarte bine, ne dă încredere că poate intra în poartă oricând și să ne ajute. 

Reclamă
Reclamă

Am stat liniștit, știam că nu o să se întâmple așa ceva. (n.r. – să revină la FCSB). În viața mea nu o să accept să mă mai întorc! Nu mă mai întorc, am zis-o de multe ori, nu mă mai întorc la FCSB. Pur și simplu ăsta e sentimentul meu, asta simt să fac. Am fost bine primit, am ajuns la Dinamo. Vreau să fac istorie la Dinamo!”, a declarat Alexandru Musi, conform digisport.ro, după CS Dinamo – FC Dinamo 1-2. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Observator
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
23:59
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
23:39
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:37
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
23:10
Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul
22:59
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă
22:58
Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90
Vezi toate știrile
1 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 2 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 3 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 4 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”