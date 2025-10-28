Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo” - Antena Sport

Alexandru Musi a avut o reacție fermă, atunci când a fost întrebat despre o posibilă revenire la FCSB. Mijlocașul de 21 de ani al lui Dinamo a transmis clar faptul că nu vrea să revină la formația roș-albastră.
Alexandru Musi a marcat un gol în victoria lui Dinamo cu CS Dinamo, din grupele Cupei României. „Câinii” lui Zeljko Kopic s-au impus la limită, scor 2-1.
Alexandru Musi, reacție furibundă despre o posibilă revenire la FCSB
Alexandru Musi s-a declarat bucuros pentru victoria obținută, subliniind însă că echipa a comis și anumite greșeli. Pe finalul interviului, el a fost întrebat și despre o eventuală revenire la FCSB, mărturisind că nu se va mai întoarce „niciodată” la echipa de care s-a despărțit în vară.
„Am luptat pentru punctele noastre, ei la fel. Mă bucur că am câștigat. De mâine ne gândim la meciul cu CFR. Sunt niște mici greșeli. Așa este în fotbal, trebuie să lucrăm mai mult pe partea asta, să nu mai primim gol și să ne facem meciurile mai ușoare.
Pașcalău este cu mine la U21. Mă bucur că s-a dus undeva să joace, să prindă încredere, avea nevoie. Cu Roșca mereu vorbesc, este un prieten de-ai mei. La fiecare antrenament se pregătește foarte bine, ne dă încredere că poate intra în poartă oricând și să ne ajute.
Am stat liniștit, știam că nu o să se întâmple așa ceva. (n.r. – să revină la FCSB). În viața mea nu o să accept să mă mai întorc! Nu mă mai întorc, am zis-o de multe ori, nu mă mai întorc la FCSB. Pur și simplu ăsta e sentimentul meu, asta simt să fac. Am fost bine primit, am ajuns la Dinamo. Vreau să fac istorie la Dinamo!”, a declarat Alexandru Musi, conform digisport.ro, după CS Dinamo – FC Dinamo 1-2.
