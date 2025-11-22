Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: "Ne îngrijorează ce se întâmplă" - Antena Sport

Alexandru Stoian a avut o reacţie imediat după remiza cu Petrolul. A marcat, dar golul lui nu a fost suficient pentru ca bucureştenii să se impună.
“Luăm meci cu meci şi să ajungem în play-off. Nu ştiu ce se întâmplă, suntem egalaţi pe final. Reuşesc să marhez, dar am foarte multe ratări. Am pierdut eu mingea, cred. De-acolo a plecat golul. Ne îngrijorează ce se întâmplă, luăm în aşa fel încât să nu punem la suflet. Trebuie să luăm fiecare meci parte în parte”, a declarat Alexandru Stoian la sfârşitul partidei.
FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după ce a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, campioana a suferit destul de mult pe plan ofensiv.
- Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”
- Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu
- FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională
- Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Surpriza pregătită în FCSB – Petrolul
- FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort”