Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: "Ne îngrijorează ce se întâmplă" - Antena Sport

Alexandru Stoian a avut o reacţie imediat după remiza cu Petrolul. A marcat, dar golul lui nu a fost suficient pentru ca bucureştenii să se impună.

“Luăm meci cu meci şi să ajungem în play-off. Nu ştiu ce se întâmplă, suntem egalaţi pe final. Reuşesc să marhez, dar am foarte multe ratări. Am pierdut eu mingea, cred. De-acolo a plecat golul. Ne îngrijorează ce se întâmplă, luăm în aşa fel încât să nu punem la suflet. Trebuie să luăm fiecare meci parte în parte”, a declarat Alexandru Stoian la sfârşitul partidei.