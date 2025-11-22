Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB - Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională

FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională

Publicat: 22 noiembrie 2025, 21:36

Comentarii
FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională

FCSB - Petrolul / Sportpictures

FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după ce a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, campioana a suferit destul de mult pe plan ofensiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titularizat de Elias Charalambous, Alexandru Stoian a marcat unicul gol al roș-albaștrilor, însă nu a fost suficient pentru ca gruparea gazdă să rețină cele trei puncte.

FCSB – Petrolul 1-1

Final de meci! 

Min. 90+4: Uluitoare ocazie pentru FCSB! Thiam trimite în brațele portarului din poziție excelentă.

Min. 90: Meciul este prelungit cu cinci minute.

Reclamă
Reclamă

Min. 87: Dennis Politic șutează din marginea careului, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 74: Intră și Dennis Politic în locul lui Alexandru Pantea.

Min. 65: Stoian este înlocuit de Mihai Toma.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

Min. 62: Bară FCSB! Darius Olaru plasează mingea cu piciorul stâng, dar aceasta izbește transversala.

Min. 58: Șansă importantă de gol pentru oaspeți. Jyry șutează din marginea careului, dar balonul se duce peste poartă.

Min. 47: GOL PETROLUL! Robert Sălceanu marchează cu un șut senzațional! Mingea este deviată de Ngezana.

Min. 46: A început repriza a doua! La campioana României a intrat Adrian Șut. Cel înlocuit este Octavian Popescu.

Pauză pe Arena Națională! 

Min. 42: Uluitor! Alexandru Stoian primește o centrare excelentă de la Pantea, dar fotbalistul de la FCSB reia peste poartă din câțiva metri.

Min. 40: Intervenție Ștefan Târnovanu! Portarul campioanei României intervine perfect la șansa de gol a „găzarilor”.

Min. 19: Ocazie importantă pentru FCSB! Defensiva prahovenilor rezistă în fața șutului trimis din careu de Darius Olaru. Imediat a venit un alt șut al lui Pantea, departe de poartă.

Min. 15: Șansă de 2-0 pentru gazde! Darius Olaru încearcă poarta din marginea careului, mingea este respinsă însă de portarul prahovenilor.

Min. 12: GOL FCSB! Alexandru Stoian, surpriza din echipa de start a roș-albaștrilor, a deschis scorul pentru echipa lui Elias Charalambous. Al doilea gol în acest sezon pentru fotbalistul venit de la Farul.

Min. 9: O primă șansă de gol pentru campioana României. Octavian Popescu trimite o centrare bună la bara a doua, balonul nu este ajuns de David Miculescu.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Cisotti, Olaru – Miculescu, Tănase, Oct. Popescu – Stoian. Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Dâncuș, Alibec, Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
  • Petrolul: Krell – Papp, Onguene, Guilherme – Ricardinho, Mateiu, Dangmo, Jyry, Sălceanu – Chică-Roșă, Grozav. Rezerve: Bălbărău, Roche, Dumitriu, Dulca, Tolea, Boțogan, Doukansy, Hanca, V. Gheorghe, D. Parschiv, Doumtsios, C. Dumitrache. Antrenor: Eugen Neagoe

Bîrligea a fost suspendat doar o etapă de către Comisia de Disciplină după eliminarea de la meciul cu Hermannstadt. În absenţa lui Bîrligea titular ca atacant central ar putea fi Alexandru Stoian (17 ani).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv
22:11
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”
22:07
Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale
22:03
Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu
21:42
Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola
21:40
Racoviţan, cel mai slab de pe teren pentru Rakow. A provocat un penalty
21:15
VIDEOModul inedit prin care Ionuț Radu a sărbătorit victoria cu Alaves! Portarul român a oferit imaginea zilei
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 4 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor