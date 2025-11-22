FCSB - Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională - Antena Sport

Min. 62: Bară FCSB! Darius Olaru plasează mingea cu piciorul stâng, dar aceasta izbește transversala.

Min. 58: Șansă importantă de gol pentru oaspeți. Jyry șutează din marginea careului, dar balonul se duce peste poartă.

Min. 47: GOL PETROLUL! Robert Sălceanu marchează cu un șut senzațional! Mingea este deviată de Ngezana.

Min. 46: A început repriza a doua! La campioana României a intrat Adrian Șut. Cel înlocuit este Octavian Popescu.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 42: Uluitor! Alexandru Stoian primește o centrare excelentă de la Pantea, dar fotbalistul de la FCSB reia peste poartă din câțiva metri.

Min. 40: Intervenție Ștefan Târnovanu! Portarul campioanei României intervine perfect la șansa de gol a „găzarilor”.

Min. 19: Ocazie importantă pentru FCSB! Defensiva prahovenilor rezistă în fața șutului trimis din careu de Darius Olaru. Imediat a venit un alt șut al lui Pantea, departe de poartă.

Min. 15: Șansă de 2-0 pentru gazde! Darius Olaru încearcă poarta din marginea careului, mingea este respinsă însă de portarul prahovenilor.

Min. 12: GOL FCSB! Alexandru Stoian, surpriza din echipa de start a roș-albaștrilor, a deschis scorul pentru echipa lui Elias Charalambous. Al doilea gol în acest sezon pentru fotbalistul venit de la Farul.

Min. 9: O primă șansă de gol pentru campioana României. Octavian Popescu trimite o centrare bună la bara a doua, balonul nu este ajuns de David Miculescu.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

FCSB : Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Cisotti, Olaru – Miculescu, Tănase, Oct. Popescu – Stoian. Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Dâncuș, Alibec, Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam. Antrenor : Elias Charalambous

: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Cisotti, Olaru – Miculescu, Tănase, Oct. Popescu – Stoian. Udrea, Zima, Crețu, Dâncuș, Alibec, Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam. : Elias Charalambous Petrolul: Krell – Papp, Onguene, Guilherme – Ricardinho, Mateiu, Dangmo, Jyry, Sălceanu – Chică-Roșă, Grozav. Rezerve: Bălbărău, Roche, Dumitriu, Dulca, Tolea, Boțogan, Doukansy, Hanca, V. Gheorghe, D. Parschiv, Doumtsios, C. Dumitrache. Antrenor: Eugen Neagoe

Bîrligea a fost suspendat doar o etapă de către Comisia de Disciplină după eliminarea de la meciul cu Hermannstadt. În absenţa lui Bîrligea titular ca atacant central ar putea fi Alexandru Stoian (17 ani).