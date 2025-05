"Alibec a spus că nu a mai văzut demult un aşa talent" Reacţia "perlei" lui Gică Hagi, Luca Băsceanu - Antena Sport

Ce spunea Denis Alibec despre Luca Băsceanu

Denis Alibec (34 de ani) l-a lăudat, recent, la scenă deschisă pe Luca Băsceanu. Marius Şumudică îi recomanda lui Gigi Becali să-l transfere pe Băsceanu. Totodată, patronul FCSB-ului dezvăluia că a discutat şi cu Gică Hagi despre noua „perlă” a „Regelui” de la Constanţa.

„Mă înțeleg foarte bine cu el, este un jucător foarte-foarte talentat. De mult nu am mai văzut un așa talent în România. Sper să se țină de treabă și să fie serios. Dacă va continua așa, va ajunge mare. Și eu, și Larie, încercăm să le spunem celor tineri prin ce am trecut noi, ce greșeli am făcut și depinde doar de ei dacă vor să ia ce este mai bun și să ajungă fotbaliști mari”, spunea Denis Alibec despre Băsceanu la conferinţa de presă.