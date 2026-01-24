Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am discutat cu conducerea!" Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: "Cu siguranţă voi pleca" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”

“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”

Publicat: 24 ianuarie 2026, 23:36

Comentarii
Am discutat cu conducerea! Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: Cu siguranţă voi pleca

Ştefan Baiaram, în timpul meciului Universitatea Craiova - FC Botoşani / Sport Pictures

Ştefan Baiaram a anunţat după meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, câştigat de olteni cu 2-0, că a primit o ofertă imediat după ce a revenit din cantonamentul din Antalya. Vedeta Craiovei vrea să plece de la echipă, dar nu în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, Baiaram are un singur obiectiv şi acela este câştigarea campionatului alături de Universitatea Craiova. După ce îşi va îndeplini acest obiectiv, Baiaram este convins că va pleca în străinătate vara aceasta, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu conducerea clubului.

Ştefan Baiaram vrea să plece de la Universitatea Craiova, dar după ce va cuceri titlul: “Iau campionatul şi la vară cu siguranţă voi pleca”

“Am avut o discuție cu conducerea chiar după ce am venit din cantonament, am avut o ofertă, am încercat și am vorbit cu conducerea să rămân. Nu era momentul, vreau să iau campionatul și la vară cu siguranță voi pleca”, a declarat Ştefan Baiaram, la digisport.ro.

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani. El a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment și că zilele următoare va purta o discuție alături de medicul echipei pentru a afla mai multe detalii în acest sens. Cel mai bun om al oltenilor a declarat de asemenea că speră să se refacă în perioada liberă pe care o va avea la dispoziție.

“În primă fază este vorba despre o entorsă, sper să fiu bine. Avem două zile libere, încerc să mă refac în perioada asta. Nu știu cum anume s-a întâmplat, dar așa a fost să fie.

Reclamă
Reclamă

De luni o să vorbesc cu domnul doctor și o să-și dea seama, acum este la cald. După acel duel, am aterizat, n-am pus foarte bine piciorul și mi-a fugit”, a mai spus Baiaram, după meciul cu FC Botoşani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
23:29
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
23:21
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
22:56
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:37
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”
22:36
Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul