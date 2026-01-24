"Am discutat cu conducerea!" Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: "Cu siguranţă voi pleca" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a anunţat după meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, câştigat de olteni cu 2-0, că a primit o ofertă imediat după ce a revenit din cantonamentul din Antalya. Vedeta Craiovei vrea să plece de la echipă, dar nu în această iarnă.

În acest moment, Baiaram are un singur obiectiv şi acela este câştigarea campionatului alături de Universitatea Craiova. După ce îşi va îndeplini acest obiectiv, Baiaram este convins că va pleca în străinătate vara aceasta, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu conducerea clubului.

Ştefan Baiaram vrea să plece de la Universitatea Craiova, dar după ce va cuceri titlul: “Iau campionatul şi la vară cu siguranţă voi pleca”

“Am avut o discuție cu conducerea chiar după ce am venit din cantonament, am avut o ofertă, am încercat și am vorbit cu conducerea să rămân. Nu era momentul, vreau să iau campionatul și la vară cu siguranță voi pleca”, a declarat Ştefan Baiaram, la digisport.ro.

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani. El a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment și că zilele următoare va purta o discuție alături de medicul echipei pentru a afla mai multe detalii în acest sens. Cel mai bun om al oltenilor a declarat de asemenea că speră să se refacă în perioada liberă pe care o va avea la dispoziție.

“În primă fază este vorba despre o entorsă, sper să fiu bine. Avem două zile libere, încerc să mă refac în perioada asta. Nu știu cum anume s-a întâmplat, dar așa a fost să fie.