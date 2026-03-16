Tensiune mare la Milan! Rafa Leao, “gest incalificabil” în momentul schimbării în Lazio – Milan 1-0

Rafa Leao (26 de ani) a făcut un gest în Lazio – Milan 1-0 care a fost catalogat de jurnaliştii italieni ca fiind “incalificabil”, dacă ţinem cont de miza uriaşă pe care a avut-o duelul de pe Olimpico în lupta pentru Scudetto cu Inter.

În minutul 65, portughezul cotat la 70 de milioane de euro a fost schimbat de Max Allegri, după o evoluţie ştearsă. Fiind vizibil nemulţumit, lusitanul a ieşit extrem de greu de pe teren, mergând agale.

Rafa Leao, momente tensionate în Lazio – Milan 1-0

Asta în contextul în care scorul era deja 1-0 pentru Lazio, iar fiecare secundă era preţioasă în cursa de urmărire a rivalei Inter. Portarul Maignan a venit să îl convingă să părăsească mai repede terenul.

”Gestul lui Leao este incalificabil. Jucase atât de bine anul acesta, dar cade mereu înapoi în aceleași obiceiuri ale lui. Ai făcut un meci extrem de slab, de care ești tu vinovat, te joci cu șansele la un Scudetto, iar tu pui echipa într-o asemenea situație jenantă”, a scris jurnalistul Tancredi Palmeri pe contul de X.

