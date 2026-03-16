Tensiune mare la Milan! Rafa Leao, “gest incalificabil” în momentul schimbării în Lazio – Milan 1-0

Rafa Leao (26 de ani) a făcut un gest în Lazio – Milan 1-0 care a fost catalogat de jurnaliştii italieni ca fiind “incalificabil”, dacă ţinem cont de miza uriaşă pe care a avut-o duelul de pe Olimpico în lupta pentru Scudetto cu Inter.
În minutul 65, portughezul cotat la 70 de milioane de euro a fost schimbat de Max Allegri, după o evoluţie ştearsă. Fiind vizibil nemulţumit, lusitanul a ieşit extrem de greu de pe teren, mergând agale.
Rafa Leao, momente tensionate în Lazio – Milan 1-0
Asta în contextul în care scorul era deja 1-0 pentru Lazio, iar fiecare secundă era preţioasă în cursa de urmărire a rivalei Inter. Portarul Maignan a venit să îl convingă să părăsească mai repede terenul.
”Gestul lui Leao este incalificabil. Jucase atât de bine anul acesta, dar cade mereu înapoi în aceleași obiceiuri ale lui. Ai făcut un meci extrem de slab, de care ești tu vinovat, te joci cu șansele la un Scudetto, iar tu pui echipa într-o asemenea situație jenantă”, a scris jurnalistul Tancredi Palmeri pe contul de X.
Când a ajuns în dreptul lui Allegri, antrenorul a încercat să îl calmeze, dar atacantul era scos din minţi de schimbare.
”Supărarea lui Leao la schimbare? Sunt lucruri care se întâmplă. Era nervos pentru că nu i s-a pasat mingea de câteva ori. Trebuie să fim mai liniștiți. Am greșit mult din punct de vedere tehnic și nu am reușit să marcăm. În seara asta am primit mai multe contraatacuri decât în tot sezonul”, a spus Allegri, după meci.
Într-un sezon în care a avut parte şi de accidentări, Leao a adunat 24 de meciuri pentru Milan, în care şi-a trecut în cont 10 goluri şi două pase decisive.
După această etapă, avansul lui Inter a crescut față de rivala AC Milan și este acum de opt puncte, cu nouă etape rămase până la finalul sezonului.
- Lazio – AC Milan 1-0. Ajutor nesperat pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A
- Decizia luată de Cristi Chivu în privința jucătorilor de la Inter, după nebunia din meciul cu Atalanta
- Victorie importantă pentru Genoa! Echipa patronată de Dan Şucu se îndepărtează de locurile de retrogradare
- “S-a încuiat în vestiar”. Cum au decis Chivu&Co. să intre în “silenzio stampa” după scandalul de la ultimul meci
- Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta