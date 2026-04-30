Home | Fotbal | Liga 1 | „Rămâi mediocru?”. Bogdan Lobonț, categoric după haosul de la Rapid. Jucătorul taxat: „De asta ai venit!”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 16:40

Comentarii
Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Bogdan Lobonț a oferit o reacție fermă despre situația de la Rapid. Echipa traversează o perioadă dificilă, fiind fără victorie de cinci etape, în play-off.

Bogdan Lobonț a declarat că primii care ar trebui să schimbe ceva la Rapid sunt jucătorii. El i-a dat ca exemplu pe Claudiu Petrila, Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, care au mai trecut prin astfel de perioade la echipa din Giulești.

Bogdan Lobonț, categoric după haosul de la Rapid. Daniel Paraschiv, taxat pentru declarațiile oferite

Pentru mine întrebarea este următoarea: de ce acei jucători ai Rapidului nu fac ceva? În momentul de față, sunt câțiva jucători care au mai trecut prin această situație. Ei trebuie să facă ceva. Onea, Petrila, Aioani, Pașcanu, Denis Ciobotariu. Sunt deja 5 jucători care au mai trecut printr-o experiență similară. Primii care ar trebui să facă ceva sunt ei!”, a declarat Bogdan Lobonț, conform gsp.ro.

Bogdan Lobonț a mai declarat și că jucătorii ar trebui să dea totul pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, dezvăluind modul de gândire pe care îl avea în perioada în care evolua în Italia.

În Italia am învățat că fiecare fotbalist trebuie să se vadă ca o microcompanie. Jucătorii din campionatul României facturează câteva zeci de mii de euro pe an, ca un SRL.

E, ce fac eu cu microcompania asta, vreau s-o dezvolt, să devin o companie mare, adică ajung la nivelul lui Ronaldo și Messi și facturez zeci de milioane pe lună, sau vreau să rămân mediocru în continuare? Aici e totul.

După meciuri e ușor de vorbit, sunt aceleași declarații, clișee, «Să facem mai mult, să ne pregătim mai bine»… M-am plictisit de aceste declarații!”, a mai spus Bogdan Lobonț.

Fostul portar l-a taxat și pe Daniel Paraschiv. Atacantul Rapidului a transmis că el nu a venit la formația din Giulești pentru a fi titular, ci pentru a-și ajuta coechipierii de fiecare dată când are ocazia.

Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Nu sunt persoana care face zgomot inutil, dar nu pot să nu remarc ceea ce a declarat Paraschiv de la Rapid, care a spus că nu a venit să fie titular. Din contră, de asta ai venit, să performezi la potențialul tău maxim, să ajuți echipa să obțină rezultate cât mai bune”, a spus Bogdan Lobonț.

Înapoi la Homepage
Comentarii


