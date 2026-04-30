„Rămâi mediocru?”. Bogdan Lobonț, categoric după haosul de la Rapid. Jucătorul taxat: „De asta ai venit!”

Bogdan Lobonț a oferit o reacție fermă despre situația de la Rapid. Echipa traversează o perioadă dificilă, fiind fără victorie de cinci etape, în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Lobonț a declarat că primii care ar trebui să schimbe ceva la Rapid sunt jucătorii. El i-a dat ca exemplu pe Claudiu Petrila, Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, care au mai trecut prin astfel de perioade la echipa din Giulești.

Bogdan Lobonț, categoric după haosul de la Rapid. Daniel Paraschiv, taxat pentru declarațiile oferite

„Pentru mine întrebarea este următoarea: de ce acei jucători ai Rapidului nu fac ceva? În momentul de față, sunt câțiva jucători care au mai trecut prin această situație. Ei trebuie să facă ceva. Onea, Petrila, Aioani, Pașcanu, Denis Ciobotariu. Sunt deja 5 jucători care au mai trecut printr-o experiență similară. Primii care ar trebui să facă ceva sunt ei!”, a declarat Bogdan Lobonț, conform gsp.ro.

Bogdan Lobonț a mai declarat și că jucătorii ar trebui să dea totul pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, dezvăluind modul de gândire pe care îl avea în perioada în care evolua în Italia.

„În Italia am învățat că fiecare fotbalist trebuie să se vadă ca o microcompanie. Jucătorii din campionatul României facturează câteva zeci de mii de euro pe an, ca un SRL.