“Am părut amatori”. Gicu Grozav, discurs furibund după eşecul cu FCSB. Mesaj dur pentru coechipierii de la Petrolul

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 11:41

Gicu Grozav, în duel cu Valentin Creţu, în FCSB - Petrolul 3-1/ Sport Pictures

Gicu Grozav (35 de ani) a oferit o primă reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul. Campioana nu a avut emoţii în confruntarea cu “lupii”, din etapa a şasea a play-out-ului.

Gicu Grozav nu şi-a menajat coechipierii de la Petrolul, după jocul modest prestat în duelul de pe Arena Naţională. Mijlocaşul a transmis că echipa a arătat ca una de amatori, împotriva FCSB-ului.

Gicu Grozav a mai declarat că FCSB e “din întâmplare” în play-out. Acesta a transmis că roş-albaştrii s-ar fi putut lupta pentru câştigarea unui nou titlu, al treilea la rând, în acest sezon.

“Trebuie să uităm cât mai repede meciul acesta, pentru că, cel puţin în prima repriză, am părut că ne-am strâns de pe stradă! Trist pentru noi! Au mai rămas câteva meciuri şi va fi o luptă grea până la capăt. Trebuie să ne adunăm puterile şi să luptăm până la final, să vedem ce se va întâmpla.

FCSB e din întâmplare în play-out. Eu îi vedeam cum se luptă la campionat. Noi cei din play-out ne-am trezit cu ei aici.

E o echipă cu mare calitate. Nu contează dacă au antrenor sau nu. Ştim bine cine e antrenor. E greu de digerat pentru că am părut ca nişte amatori. Trebuie să uităm acest joc cât mai repede. Am încercat să jucăm şi să scoatem cât mai mult.

Ei au jucători cu calitate. Asta e! Trebuie să ne regăsim puterile să jucăm până la finalul sezonului. Până la capăt ne vom lupta. Toate trag! Cred că şi Metaloglobus mai speră la un loc de baraj. Se va juca până la capăt, ca anul trecut”, a declarat Gicu Grozav, conform orangesport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.

Petrolul “tremură” serios în lupta pentru evitarea retrogradării. “Lupii” ocupă locul 13, care duce la baraj, fiind la egalitate cu Farul.

