Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: "Am ieşit cu capul sus" - Antena Sport

Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca “şepcilor roşii”.
Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină şi a ieşit “cu capul sus”. Fotbalistul din Gruia recunoaşte că nu ar fi trebuit să răspundă provocărilor şi că a învăţat de la cei din comisie precum de la nişte părinţi care vor binele copilului.
Andrei Cordea a plecat de la audieri! Ce a spus la Comisia de Disciplină
De asemenea, el a declarat că nu ştie ce decizie se va lua în cazul său, dar că va avea mai ultă grijă în viitor şi că nu va mai repeta aceste greşeli:
“O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.
Mi-au spus lucruri adevărate. Felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că îmi vor doar binele. Am avut greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta e.
Nu știu ce decizie va fi. Eu le-am explicat punctul meu de vedere, apoi i-am ascultat și pe ei. Am ieșit cu capul sus. E normal să-mi aștept decizia, dar cel mai important e că am învățat ceva și nu o să mai fac asta niciodată.
Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat. Știu ce am de făcut pe viitor. Important e să fiu sănătos, să mă țină Dumnezeu puternic și o să fie bine. Nu o să mai fac aceste greșeli niciodată. Îmi pare rău pentru toată lumea.
I-am dat un mesaj domnului Bergodi. I-am explicat că n-am avut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuție între Nistor și mine. Bineînțeles, începută de la el, dar asta e. Am iertat tot, sper să mă ierte și ei. Suntem în același oraș și nu vreau să mă feresc de dânșii dacă mă întâlnesc pe stradă. Domnul Bergodi nu mi-a răspuns la mesaj”, a declarat Andrei Cordea, citat de sport.ro.
