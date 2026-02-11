Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: "Am ieşit cu capul sus" - Antena Sport

Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca “şepcilor roşii”.

Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină şi a ieşit “cu capul sus”. Fotbalistul din Gruia recunoaşte că nu ar fi trebuit să răspundă provocărilor şi că a învăţat de la cei din comisie precum de la nişte părinţi care vor binele copilului.

Andrei Cordea a plecat de la audieri! Ce a spus la Comisia de Disciplină

De asemenea, el a declarat că nu ştie ce decizie se va lua în cazul său, dar că va avea mai ultă grijă în viitor şi că nu va mai repeta aceste greşeli:

“O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate. Felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că îmi vor doar binele. Am avut greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta e.