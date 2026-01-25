Andrei Cordea, discurs furibund după ce a marcat împotriva FCSB-ului: „De aceea m-am bucurat la gol” - Antena Sport

Andrei Cordea a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu scorul de 4-1 pe FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol împotriva fostei echipe și s-a bucurat în fața fanilor adverși.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cordea a dezvăluit că a decis să se bucure după reușita sa deoarece a fost înjurat pe tot parcursul meciului de suporterii FCSB-ului. Mijlocașul clujenilor nu înțelege de ce aceștia au avut o astfel de reacție, el fiind de părere că a dat totul în perioada în care a evoluat pentru roș-albaștri.

Andrei Cordea, prima reacție după FCSB – CFR Cluj 1-4

Andrei Cordea a mai declarat că în momentul revenirii în Liga 1, nu a avut nicio ofertă concretă din partea FCSB-ului. Mijlocașul a transmis că se simte foarte bine la CFR Cluj, fiind convins că se va califica în play-off alături de clujeni, în acest sezon.

„Era important pentru noi să câștigăm, cred că și pentru ei. Am vorbit că o să tratăm ultimele meciuri ca pe 8 finale. Ei aveau și mai multe meciuri decât noi, am crezut că a doua repriză putem face diferența și ne-am descătușat. FCSB e o echipă puternică, mereu stau sus, mereu fac pressing, dar azi nu le-a ieșit.

Cred că al 3-lea gol a fost foarte important, i-am prins bine, am atacat spațiul și mă bucur. Îmi pare rău că nu sunt apreciat. De când am ajuns am fost înjurat, pe stadion, de asta m-am bucurat la gol. Pe social media de când am ajuns la CFR. Am avut vreo ofertă de la Steaua (n.r. FCSB)? Am avut discuții, dar până la oferte era cale lungă. Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Mi-am făcut treaba cât timp am fost la ei. Acum sunt la CFR și dau totul. Înainte să semnez am fost sunat de toată lumea, inclusiv de patron.