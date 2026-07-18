Andrei Cordea, „săgeți” către conducerea CFR-ului după eșecul cu Oțelul Galați: „Nu a venit să ne zică nimic”

Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce CFR Cluj a fost învinsă de Oțelul Galați în primul meci din noul sezon pentru ambele formații. Fotbalistul „feroviarilor” a recunoscut că el și colegii săi nu se așteptau la un eșec în deplasarea din Moldova, după care a transmis că niciun membru din conducerea clubului nu le-a transmis niciun obiectiv pentru noua stagiune.

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Oțelul Galați a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 într-un meci contând pentru prima etapă de Liga 1, scor 2-1. Moldovenii au deschis scorul în minutul 4 prin Joao Lameira, după care Andrei Cordea a restabilit egalitatea în minutul 58. Lovitura finală a venit din piciorul unui jucător al gălățenilor, Patrick, care a înscris în minutul 86 pentru 2-1.

Declarațiile oferite de Andrei Cordea după eșecul cu Oțelul Galați

După meci, unul dintre jucătorii CFR-ului care au acordat declarații a fost marcatorul golului de 1-1, Andrei Cordea. Jucătorul de 27 de ani a analizat ce s-a întâmplat pe gazonul moldovenilor, după care a vorbit despre un moment în care ar fi avut un dialog tensionat cu noul său antrenor, Antonio Folha.

Cordea a mai discutat despre problemele financiare ale clubului, în fața cărora a părut impasibil, dar a ținut să arunce o „săgeată” înspre conducere atunci când a menționat că lui și colegilor săi nu li s-a trasat niciun obiectiv.

„Am venit aici să câștigâm, nu se aștepta nimeni să pierdem, dar nu ne-a ieșit nimic azi. Cele trei puncte erau obiectivul nostru.