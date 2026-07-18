Andrei Cordea, „săgeți” către conducerea CFR-ului după eșecul cu Oțelul Galați: „Nu a venit să ne zică nimic”

Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce CFR Cluj a fost învinsă de Oțelul Galați în primul meci din noul sezon pentru ambele formații. Fotbalistul „feroviarilor” a recunoscut că el și colegii săi nu se așteptau la un eșec în deplasarea din Moldova, după care a transmis că niciun membru din conducerea clubului nu le-a transmis niciun obiectiv pentru noua stagiune.
Oțelul Galați a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 într-un meci contând pentru prima etapă de Liga 1, scor 2-1. Moldovenii au deschis scorul în minutul 4 prin Joao Lameira, după care Andrei Cordea a restabilit egalitatea în minutul 58. Lovitura finală a venit din piciorul unui jucător al gălățenilor, Patrick, care a înscris în minutul 86 pentru 2-1.
Declarațiile oferite de Andrei Cordea după eșecul cu Oțelul Galați
După meci, unul dintre jucătorii CFR-ului care au acordat declarații a fost marcatorul golului de 1-1, Andrei Cordea. Jucătorul de 27 de ani a analizat ce s-a întâmplat pe gazonul moldovenilor, după care a vorbit despre un moment în care ar fi avut un dialog tensionat cu noul său antrenor, Antonio Folha.
Cordea a mai discutat despre problemele financiare ale clubului, în fața cărora a părut impasibil, dar a ținut să arunce o „săgeată” înspre conducere atunci când a menționat că lui și colegilor săi nu li s-a trasat niciun obiectiv.
„Am venit aici să câștigâm, nu se aștepta nimeni să pierdem, dar nu ne-a ieșit nimic azi. Cele trei puncte erau obiectivul nostru.
(n.r. Ai avut un dialog cu antrenorul când ai fost schimbat. Nu a părut o ceartă, dar nici un dialog constructiv) Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu știu. Era faza când au dat ei golul 2, trebuia să se joace din prima minge lungă. NU avea legătura cu mine, s-a referit așa la ce s-a întâmplat în mod general.
Nu-mi place mie să pierd. Nu suport. Pe mine cel mai mult mă interesează să câștig. Nu mă apasă pe mine nimic (n.r. cu privire la problemele financiare), vreau să câștig toate meciurile.
Pentru mine e tot același obiectiv, din păcate conducerea nu a venit să ne zică un obiectiv anume, dar obiectivul meu este la fel ca atunci când am venit anul trecut: câștigarea campionatului. Indiferent că mă faceți naiv sau nu credeți, eu cred„, a spus jucătorul ardelenilor, potrivit digisport.ro.
Pentru CFR Cluj urmează duelul din prima manșă a turului 1 preliminar Conference League, care va avea loc pe 23 iulie, de la ora 18:00.
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