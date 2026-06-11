Eroii Campionatului Mondial | Antoine Griezmann: Cum “Micul Prinț” a devenit regele lumii peste noapte

În 2018, Franța avea una dintre cele mai bune generații de fotbaliști de ani buni de zile, iar țara aștepta un trofeu după eșecul dureros din finala EURO 2016. Mobilizarea pentru câștigarea Campionatului Mondial a fost una imensă, iar jucătorul care a ieșit în evidență a fost Antoine Griezmann, “Micul Prinț”.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
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Griezmann și cum niciodată nu ești prea firav să joci fotbal
Antoine Griezmann s-a născut pe 21 martie 1991 în Macon, Franța, din părinți cu origini în afara “Hexagonului”. Tatăl său, Alain, consilier local de profesie, avea rădăcini în Germania, stră-străbunicul său migrând din Münster în Franța în secolul al XIX-lea.
Mama lui Antoine, Isabelle Lopes, membră a unui staff dintr-un spital care superviza echipa de curățenie, avea origini în Portugalia, tatăl ei fiind un fost fotbalist la Pacos de Fereira.
Grizemann și-a început drumul în fotbal la șase ani, când a ajuns în curtea celor de la UF Maconnais. Aflat la clubul local, Antoine a încercat din răsputeri să ajungă la o academie mai bună, însă majoritatea l-au refuzat pentru că nu aveau încredere în fizionomia corpului său, fiind considerat prea mic.
Momentul de cotitură s-a produs însă în 2005, la 14 ani, când Griezmann se afla la o probă la Montpellier și juca în compania academiei celor de la Paris Saint-Germain. Acolo, tânărul a ieșit în evidență, iar un anume Eric Olhats, scouter francez la Real Sociedad, l-a convins să vină să își arate talentele și în Țara Bascilor.
Inițial, Griezmann a primit o săptămână de probă, după care a mai stat încă șapte zile, iar în final părinții lui Antoine au fost contactați. Copilul lor era dorit de Real Sociedad, care a decis să îl țină în academie.
Separarea de casă, un test greu pentru Griezmann
Adaptarea lui Griezmann nu a fost însă una ușoară. Venirea din Franța în Spania la o vârstă atât de fragedă a reprezentat un șoc cultural pentru el. Mâncarea, limba, colegii, programul, totul era diferit.
În plus, datorită faptului că Antoine era extrem de apropiat de familia sa, separarea nu a fost nici ea comodă:
“S-a gândit de două sau trei ori să se întoarcă la Macon. A plâns și a avut câteva momente grele. Eu am vorbit cu el, l-am calmat și i-am spus că dacă se simte la fel dimineața următoare, îl voi duce la părinții lui. Nu s-a întâmplat niciodată“, își aducea aminte Eric Olhats, cel care l-a ajutat enorm pe Griezmann în startul carierei sale.
La patru ani distanță de când a fost descoperit la un meci amical din Montpellier, Griezmann avea să își facă debutul la echipa de pe San Sebastian. Pe 2 septembrie 2009, într-un duel de Cupa Spaniei pierdut contra lui Rayo Vallecano, Antoine a purtat pentru prima dată culorile “Txuri-Urdin”.
Franța l-a descoperit târziu pe Griezmann
În același sezon, Griezmann a intrat în atenția echipei naționale la nivel juvenil. Până la 18 ani, Antoine nu fusese observat de antrenorii reprezentativelor de tineret, pentru că nu evolua în Franța, dar totul s-a schimbat pe 2 martie, când și-a făcut debutul pentru “Les Bleus” la nivel U-19 într-un amical contra Ucrainei.
În acel an, Griezmann a fost convocat și pentru Europeanul Under-19, unde Franța s-a impus, fotbalistul lui Real Sociedad fiind inclus în echipa ideală a turneului. Au urmat apariții pentru echipele de U-20 și U-21, însă marele moment s-a produs pe 27 februarie 2014.
2014, anul transferului la Atletico și debutului la echipa mare a Franței
Când încă era la Real Sociedad, extrema stângă a fost convocată în premieră la naționala mare de Didier Deschamps pentru un amical contra Olandei pe Stade de France. La câteva zile distanță, pe 5 martie, Griezmann bifa primele sale minute în tricoul primei reprezentative a “Les Bleus” într-o victorie cu 2-0 contra batavilor.
Următoarea perioadă a fost una fructuoasă pentru Antoine în carieră, pentru că a marcat ulterior primul gol la națională, a fost convocat pentru World Cup 2014 și a fost transferat de Atletico Madrid în schimbul a 54 de milioane de euro. Turneul final din Brazilia nu a curs însă în favoarea francezilor, care au fost eliminați de Germania.
A urmat un EURO 2016 dureros pentru jucătorul lui Atletico și naționala lui Deschamps, care au pierdut pe teren propriu finala contra Portugaliei. Griezmann, cu șase goluri și două pase decisive, a fost declarat cel mai bun fotbalist al turneului, însă “Le Petit Prince”, așa cum a mai fost poreclit, nu a putut să se bucure.
Spectacol pe teren: Griezmann, magistral la World Cup 2018
Avea să o facă însă până la urmă în Rusia, la Campionatul Mondial din 2018. În primul meci al Franței de la turneul final, contra Australiei, Antoine Griezmann a scos o lovitură de la 11 metri (prima decizie privind un penalty la World Cup analizată la VAR) și a convertit-o. Scor final, 2-1 pentru trupa lui Deschamps.
Au urmat două meciuri nu atât de spectaculoase, 1-0 cu Peru și 0-0 cu Danemarca, în care “Grizou” nu a ieșit în evidență. A început însă să o facă din fazele eliminatorii, când a contribuit la cel puțin câte un gol.
În spectaculosul duel cu Argentina din optimi, încheiat 4-3, Griezmann a marcat primul gol după un penalty scos de Mbappe. A urmat sfertul cu Uruguay, când Antoine prima dată i-a oferit un assist lui Raphael Varane, după care și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor după o greșeală comisă de goalkeeper-ul Fernando Muslera.
În semifinala cu Belgia, încheiată cu un sec 1-0, Griezmann a pasat din corner pentru lovitura de cap a lui Samuel Umtiti care l-a învins pe Thibaut Courtois, iar Franța își asigurase “biletul” pentru prima ei finală de Cupă Mondială din 2006 până atunci.
Cel mai bun om din finala contra Croației
În ultimul act disputat contra revelației Croația pe Stadionul Luzhniki, Griezmann a fost cel mai important om de pe teren. Prima dată, Antoine a centrat dintr-o lovitură liberă la faza în care Mario Mandzukic a înscris cu capul în proprie poartă. O “pasă decisivă” la care Griezmann nu s-ar fi așteptat, dar pe care a acceptat-o fără probleme.
A existat totuși și o mică controversă legată de cum a obținut Franța acea lovitură liberă din care s-a marcat, când arbitrul a considerat că Griezmann a fost faultat de Marcelo Brozovic, deși fotbalistul francez se afla în cădere de dinainte să fie atins de croat.
După golul de 1-0 al Franței, Croația a egalat prin Ivan Perisic, însă trupa lui Deschamps a intrat cu avantaj la pauză, după ce Griezmann a convertit o lovitură de la 11 metri în urma unui henț comis de Ivan Perisic.
În partea a doua, Antoine și-a mai trecut în cont un assist. După ce a făcut câteva “duble”, i-a pasat lui Pogba în afara careului, primul șut al mijlocașului s-a dus în blocaj, însă al doilea s-a dus în plasa porții lui Danijel Subasic.
Singura reușită la care Griezmann nu a contribuit a fost cea a lui Mbappe pentru 4-1, însă nu a mai contat, pentru că fotbalistul de la Atletico arătase deja ce poate să facă pe teren și ce impact are asupra Franței. Când fluierul final s-a auzit, “Les Bleus” au devenit campioni mondiali pentru a doua oară, iar Griezmann a primit premiul pentru cel mai bun jucător din finală.
World Cup Final man of the match vs Croatia 2018 , Antoine Griezmannpic.twitter.com/wzuzAi4Hpa
— LividBoo (@GriziBdor) March 20, 2025
Un titlu mondial în palmares. Lipsește La Liga
Visul micului copil din Macon se îndeplinise. Puștiul care plângea când a ajuns în Spania putea să aibă pe față lacrimi de bucurie pentru că a ajuns la trofeul suprem alături de echipa națională.
La opt ani de la acel moment, în prezent, Griezmann a decis să iasă din fotbalul mare și să se transfere de la Atletico Madrid la Orlando City. Din 2018 și până acum, Antoine și-a mai trecut în cont o finală de Mondial cu Franța, un trofeu UEFA Nations League în 2021, două eliminări de la Campionatul European și din păcate pentru el, niciun titlu în Spania.
La 35 de ani, Griezmann rămâne totuși un personaj care a influențat enorm echipa Franței și care a fost cel mai mai important om din acel “efectiv” al lui Didier Deschamps.
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