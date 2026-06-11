Cea mai valoroasă naţională de la Campionatul Mondial nu e şi favorita turneului. Cum arată Top 10

Campionatul Mondial 2026 începe azi, live exclusiv în Universul Antena. Partida de deschidere, dintre Mexic şi Africa de Sud, se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30, va începe ceremonia de deschidere.

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Specialiştii au realizat şi topul celor mai valoroase echipe naţionale care vor participa la Campionatul Mondial. Cea mai valoroasă este Franţa, care nu este considerat şi favorita turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

Cea mai valoroasă naţională de la Campionatul Mondial nu e şi favorita turneului: Franţa

Didie Deschamps are la dispoziţie cel mai valoros lot de la Campionatul Mondial. Naţionala Franţei este evaluată la suma fabuloasă de 1,5 miliarde de euro, cel mai bine cotat jucător din lot fiind starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe. Acesta valorează nu mai puţin de 180 de milioane de euro.

A doua cea mai valoroasă naţională de la Mondial este cea a Angliei, lotul lui Thomas Tuchel fiind evaluat la suma de 1,3 miliarde de dolari. Tot Real Madrid dă şi în acest caz cel mai bine cotat jucător, pe Jude Bellingham (130 de milioane de euro).

Spania, considerată de specialişti ca fiind favorita Campionatului Mondial, este a treia cea mai valoroasă naţională. Valoarea lotului campioanei Europei este de 1,26 miliarde de euro. Ibericii au în componenţa echipei cel mai bine cotat jucător de la turneul final, pe Lamine Yamal (200 de milioane de euro).