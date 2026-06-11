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Cea mai valoroasă naţională de la Campionatul Mondial nu e şi favorita turneului. Cum arată Top 10

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 11:04

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Cea mai valoroasă naţională de la Campionatul Mondial nu e şi favorita turneului. Cum arată Top 10

Lamine Yamal şi Kylian Mbappe, în timpul unui meci dintre Spania şi Franţa/ Profimedia

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Campionatul Mondial 2026 începe azi, live exclusiv în Universul Antena. Partida de deschidere, dintre Mexic şi Africa de Sud, se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30, va începe ceremonia de deschidere.

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Specialiştii au realizat şi topul celor mai valoroase echipe naţionale care vor participa la Campionatul Mondial. Cea mai valoroasă este Franţa, care nu este considerat şi favorita turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

Cea mai valoroasă naţională de la Campionatul Mondial nu e şi favorita turneului: Franţa

Didie Deschamps are la dispoziţie cel mai valoros lot de la Campionatul Mondial. Naţionala Franţei este evaluată la suma fabuloasă de 1,5 miliarde de euro, cel mai bine cotat jucător din lot fiind starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe. Acesta valorează nu mai puţin de 180 de milioane de euro.

A doua cea mai valoroasă naţională de la Mondial este cea a Angliei, lotul lui Thomas Tuchel fiind evaluat la suma de 1,3 miliarde de dolari. Tot Real Madrid dă şi în acest caz cel mai bine cotat jucător, pe Jude Bellingham (130 de milioane de euro).

Spania, considerată de specialişti ca fiind favorita Campionatului Mondial, este a treia cea mai valoroasă naţională. Valoarea lotului campioanei Europei este de 1,26 miliarde de euro. Ibericii au în componenţa echipei cel mai bine cotat jucător de la turneul final, pe Lamine Yamal (200 de milioane de euro).

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A patra cea mai bine cotată naţională de la Mondial, din punct de vedere al valorii lotului, este Portugalia. Naţionala lui Cristiano Ronaldo este evaluată la suma de 1 miliard de euro. Joao Neves şi Vitinha sunt cei mai bine cotaţi jucători din lotul lusitanilor (140 de milioane de euro).

Top 10 al celor mai valoroase naţionale de la Campionatul Mondial:

1. Franţa – 1,5 miliarde de euro

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2. Anglia – 1,32 miliarde de euro

3. Spania – 1,26 miliarde de euro

4. Portugalia – 1 miliard de euro

5. Germania – 998 milioane de euro

6. Brazilia – 912 milioane de euro

7. Olanda – 837 de milioane de euro

8. Argentina – 817 milioane de euro

9. Norvegia – 601 milioane de euro

10. Belgia – 542 milioane de euro

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