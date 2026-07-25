Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia. Anunțul conducerii

U Cluj l-a vândut pe Andrei Coubiș în Anglia. Fundașul central de 23 de ani va evolua în Championship, la Lincoln City.
Andrei Coubiș s-a despărțit de U Cluj după doar jumătate de sezon. Cei de la Lincoln City au plătit în schimbul transferului său suma de trei milioane de euro.
Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
După plecarea lui Andrei Coubiș, Cristiano Bergodi urmează să primească un alt fundaș central. Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a dezvăluit că se poartă negocieri pentru transferul unui nou stopper.
„Încercăm să aducem un înlocuitor. (n.r. Ținta e din campionatul intern?) Avem discuții cu mai mulți jucători pentru acest post de fundaș central, sperăm să se materializeze cât mai rapid o mutare”, a declarat Radu Constantea, conform iamsport.ro.
U Cluj a păstrat și 15% din drepturile federative ale jucătorului. Nicolo Schira a anunțat recent faptul că formația din Ardeal va trebui să le achite celor de la Sampdoria, fostul club al lui Coubiș, 20% din suma încasată în schimbul transferului său.
Suma care va merge în contul italienilor este de 570.000 de euro, asta deoarece U Cluj le-a achitat celor de la Sampdoria deja 150.000 de euro pentru a-l transfera definitiv pe fundașul central, în această vară, iar procentele de 20% se calculează din diferența de 2,85 milioane de euro.
„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș (23 de ani) la echipa care va evolua în acest sezon în Championship, eșalonul secund din fotbalul englez”, a anunțat U Cluj, pe rețelele de socializare, despre Andrei Coubiș.
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