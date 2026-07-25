Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia. Anunțul conducerii

U Cluj l-a vândut pe Andrei Coubiș în Anglia. Fundașul central de 23 de ani va evolua în Championship, la Lincoln City.

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Andrei Coubiș s-a despărțit de U Cluj după doar jumătate de sezon. Cei de la Lincoln City au plătit în schimbul transferului său suma de trei milioane de euro.

Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia

După plecarea lui Andrei Coubiș, Cristiano Bergodi urmează să primească un alt fundaș central. Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a dezvăluit că se poartă negocieri pentru transferul unui nou stopper.

„Încercăm să aducem un înlocuitor. (n.r. Ținta e din campionatul intern?) Avem discuții cu mai mulți jucători pentru acest post de fundaș central, sperăm să se materializeze cât mai rapid o mutare”, a declarat Radu Constantea, conform iamsport.ro.

U Cluj a păstrat și 15% din drepturile federative ale jucătorului. Nicolo Schira a anunțat recent faptul că formația din Ardeal va trebui să le achite celor de la Sampdoria, fostul club al lui Coubiș, 20% din suma încasată în schimbul transferului său.