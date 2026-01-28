Andrei Nicolescu a dat verdictul! Ce echipe vor fi în play-off şi ce şanse are FCSB: "Greu spre imposibil" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 21:13

Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu / Profimedia

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off-ul Ligii 1. “Câinii” se află pe locul 3, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. De asemenea, echipa lui Kopic are un avans de 8 puncte faţă de locul 7.

Oficialul dinamovist consideră că Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo sunt deja calificate în play-off, în timp ce lupta pentru celelalte trei locuri este deschisă.

Andrei Nicolescu, despre şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ului: “Va fi foarte greu spre imposibil”

În ceea ce priveşte şansele celor de la FCSB, Andrei Nicolescu este sceptic. El consideră că misiunea roş-albaştrilor este “grea spre imposibilă”. FCSB este pe locul 11, cu 31 de puncte, la cinci puncte de locul 6.

“Părerea mea e că Rapid, Craiova şi Dinamo sunt în play-off. Pentru celelalte trei locuri… cred că pentru FCSB va fi foarte greu spre imposibil. CFR, poate pe energia asta căpătată (n.r. după victoria cu FCSB).

Pe de altă parte, dacă rămâne în actuala configuraţie, adică cu astea trei echipe, cluburi mai mari, şi alte trei echipe care sunt nişte cluburi care, aspiraţional, realizează o chestiune măreaţă ajungând în play-off, cred că ţelul nostru va fi să punem încă din sezonul regulat destul de multe puncte între primele şi ultimele, ca dup-aia bătălia reală să se dea cumva doar între cele care îşi doresc cu adevărat sau cred cu adevărat.

Acum, surprize s-au mai întâmplat. Botoşani a avut o serie extraordinară, după care a urmat o serie proastă. Nu ştiu ce să zic”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

