Bogdan Stelea, şocat de decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Cea mai mare tâmpenie”

Bogdan Stelea (58 de ani) a criticat în termeni duri decizia luată de Gigi Becali (67 de ani), înainte de venirea lui Mirel Rădoi (44 de ani), scoaterea din poartă a lui Ştefan Târnovanu (25 de ani) şi înlocuirea lui Matei Popa (18 ani). Şi după venirea lui Rădoi, Matei Popa a fost menţinut în poartă la meciul cu Metaloglobus, încheiat de roş-albaştri cu un egal, 0-0.
Stelea a fost lăsat mască de decizia luată de Becali, considerentul patronului FCSB-ului fiind ca echipa lui să nu evolueze cu niciun jucător U21 în teren.
Bogdan Stelea, uluit că Ştefan Târnovanu a fost scos din poartă la FCSB: “Cea mai mare tâmpenie”
Stelea a spus că, în ciuda faptului că Târnovanu nu mai apără momentan la FCSB, el l-ar convoca pentru barajul României cu Turcia.
“S-a făcut cea mai mare tâmpenie care putea să se facă cu Târnovanu la FCSB. OK, fiecare își are șansa lui, dar nu e în regulă. Eu, pe bune, l-aș lua pe Târnovanu (n.r: la naţională).
Și ce dacă nu apără? A apărat 100 de ani la FCSB și are meciuri în cupele europene. Eu, dacă aș fi selecționer, l-aș lua pe Târnovanu. Târnovanu ar trebui să fie în lot, al doilea, al treilea, dar să fie în lot”, a declarat Bogdan Stelea pentru digisport.ro.
Ştefan Târnovanu i-a cerut lui Gigi Becali să fie lăsat să plece de la FCSB după ce a fost scos din poartă. Chiar dacă, iniţial, Becali l-a criticat dur, inclusiv pentru prestaţia de la derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4, patronul FCSB-ului i-a explicat lui Târnovanu că decizia a fost luată din considerente strategice.
Târnovanu este cotat la 4.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.
Târnovanu n-a mai apărat în niciun meci de la FCSB – Fenerbahce 1-1. El a avut atunci o prestaţie excelentă, site-ul de specialitate flashscore.ro acordându-i 8.3, cea mai mare notă dintre toţi fotbaliştii de pe teren.
