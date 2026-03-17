Bogdan Stelea, şocat de decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Cea mai mare tâmpenie”

Bogdan Stelea (58 de ani) a criticat în termeni duri decizia luată de Gigi Becali (67 de ani), înainte de venirea lui Mirel Rădoi (44 de ani), scoaterea din poartă a lui Ştefan Târnovanu (25 de ani) şi înlocuirea lui Matei Popa (18 ani). Şi după venirea lui Rădoi, Matei Popa a fost menţinut în poartă la meciul cu Metaloglobus, încheiat de roş-albaştri cu un egal, 0-0.

Stelea a fost lăsat mască de decizia luată de Becali, considerentul patronului FCSB-ului fiind ca echipa lui să nu evolueze cu niciun jucător U21 în teren.

Bogdan Stelea, uluit că Ştefan Târnovanu a fost scos din poartă la FCSB: “Cea mai mare tâmpenie”

Stelea a spus că, în ciuda faptului că Târnovanu nu mai apără momentan la FCSB, el l-ar convoca pentru barajul României cu Turcia.

“S-a făcut cea mai mare tâmpenie care putea să se facă cu Târnovanu la FCSB. OK, fiecare își are șansa lui, dar nu e în regulă. Eu, pe bune, l-aș lua pe Târnovanu (n.r: la naţională).

Și ce dacă nu apără? A apărat 100 de ani la FCSB și are meciuri în cupele europene. Eu, dacă aș fi selecționer, l-aș lua pe Târnovanu. Târnovanu ar trebui să fie în lot, al doilea, al treilea, dar să fie în lot”, a declarat Bogdan Stelea pentru digisport.ro.