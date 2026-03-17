Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 20:27

Ţara care s-a oferit oficial să găzduiască meciurile Iranului de la World Cup 2026

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026 / Profimedia Images

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat marţi că ţara sa nu ar avea nicio problemă să găzduiască meciurile Iranului la Cupa Mondială din 2026, dacă FIFA îşi va da acordul, relatează Reuters.

Federaţia de fotbal a Iranului a solicitat FIFA să mute meciurile din Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa jucătorilor.

Mexic s-a oferit să găzduiască meciurile Iranului de la World Cup 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna trecută că Iranul este binevenit să participe, dar a sugerat că ar putea fi nepotrivit ca echipa să joace în SUA „pentru propria lor viaţă şi siguranţă”.

Au apărut tot mai multe îndoieli cu privire la participarea Iranului la turneu, în contextul în care ţara se află în conflict cu una dintre ţările co-organizatoare. Marele eveniment mondial urmează să înceapă la 11 iunie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul are programate două meciuri din faza grupelor la Los Angeles şi unul la Seattle.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi turneul Campionatului Mondial din 2030.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Observator
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Fanatik.ro
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
22:23

LIVE SCORESporting – Bodo/Glimt 5-0. Remontada de senzație și calificare în sferturile UCL. Manchester City – Real Madrid 0-1
22:10

“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous
22:05

“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”
21:37

Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City
21:16

Victor Angelescu nu are niciun dubiu în privinţa FCSB-ului: “Ar fi cea mai mare surpriză din istorie”
21:13

VideoJurnal Antena Sport | Anabella și bestiile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 6 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu