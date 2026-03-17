Ţara care s-a oferit oficial să găzduiască meciurile Iranului de la World Cup 2026

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat marţi că ţara sa nu ar avea nicio problemă să găzduiască meciurile Iranului la Cupa Mondială din 2026, dacă FIFA îşi va da acordul, relatează Reuters.

Federaţia de fotbal a Iranului a solicitat FIFA să mute meciurile din Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa jucătorilor.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna trecută că Iranul este binevenit să participe, dar a sugerat că ar putea fi nepotrivit ca echipa să joace în SUA „pentru propria lor viaţă şi siguranţă”.

Au apărut tot mai multe îndoieli cu privire la participarea Iranului la turneu, în contextul în care ţara se află în conflict cu una dintre ţările co-organizatoare. Marele eveniment mondial urmează să înceapă la 11 iunie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul are programate două meciuri din faza grupelor la Los Angeles şi unul la Seattle.

