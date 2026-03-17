U-BT Cluj, eliminată dramatic din sferturile EuroCup. Ardelenii conduceau cu 25 de secunde înainte de final

U-BT Cluj a ratat calificarea în semifinalele BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, după ce a fost învinsă marţi în deplasare de formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, scor 75-72, în manşa unică din sferturi.

Principalii marcatori ai meciului au fost Flynn (16 puncte), Koprivica (12), Williams (11), pentru gazde, respectiv Russell (23), Ceaser (12), Creek (9), Molinar (9), pentru U-BT Cluj, care conducea cu 71-70 când mai erau 25 de secunde de joc.

U-BT Cluj, final de drum în EuroCup

Este pentru a treia oară consecutiv când echipa antrenată de Mihai Silvăşan a atins faza sferturilor competiţiei, însă fără a face pasul mai departe. U-BT Cluj a încheiat grupa A pe locul 6, ultimul calificant în optimi, iar în această fază a dispus de formaţia Buducnost Podgorica, scor 100-82.

În sferturi se mai joacă meciurile dintre JL Bourg – Cedevita Ljubljana, Beşiktaş – Dolomiti Energia Trento şi Hapoel Ierusalim – Turk Telekom Ankara. În semifinale, Bahceşehir se va duela cu câştigătoarea din sfertul Beşiktaş – Dolomiti Energia Trento.

Pe plan european, U-BT Cluj va continua în faza play-off a Ligii Adriatice, în care joacă în premieră pentru o echipă din România. În aceste condiţii, campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off-ului (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe. În Cupa României a câştigat trofeul la Turneul Final 8 de luna trecută.